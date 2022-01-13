蔡英文斗六南聖宮贈匾　喊話鄉親趕緊接種疫苗

▲總統蔡英文今日上午在立委劉建國及地方黨公職幹部陪同下，前往雲林斗六南聖宮參拜贈匾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文13日上午在立委劉建國及地方黨公職幹部陪同下，前往雲林斗六南聖宮參拜贈匾。致詞時除誇讚雲林人很棒，出很多能人之外也提早向鄉親拜年，此外也特別提及國內疫情再度緊張，籲請民眾趕緊打滿2劑疫苗，與再追加第3劑「提升全體免疫力，就不怕受太大影響」。

總統蔡英文在內政部長徐國勇及立委劉建國陪同下於斗六南聖宮參拜關聖帝君，並贈匾「世範千秋」給廟方，總統蔡英文致詞表示，過去2年間台灣面臨許多挑戰，尤其疫情日益嚴重，但國際更嚴重，但台灣在疫情控制上做得很好，所以相對穩定，經濟發展也比其他國家好，目前世界供應鏈少不了台灣，所以大家一定要更團結，讓台灣在世界愈來愈重要，讓後代身為台灣人更有面子。

除向大家拜年，總統蔡英文也強調最近疫情又開始嚴重了，她要提醒大家一定要趕緊去打第一、二劑，才會有更好的防護力。更特別提及國內75歲以上長者施打率較低，籲請民眾若已打滿兩劑，超過12周後就可施打第三劑，「讓全體國民都有免疫力，雖然會有傳染，但我們有免疫力就不會受到很大的影響，希望大家都平安，新的一年都有很好的發展！」

▲總統蔡英文致詞表示，過去2年間台灣面臨許多挑戰，尤其疫情日益嚴重，但國際更嚴重，但台灣在疫情控制上做得很好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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