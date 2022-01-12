獨／國道驚現「海景隧道」！網讚：美呆了　紅斑馬怒載水母狂追

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一位陳姓民眾於今（12）日開車南下，行經中山高斗南-大林區間路段，路中突然出現大量白色塑膠袋飄飛，除了分隔島及外側路肩，更不少從車頂飛過。民眾將影片上傳網路社群後，網友紛紛驚呼「好浪漫」、「原來是海底隧道啊！這麼多水母」，陳姓民眾也表示，當下國道警車車頂也掛著塑膠袋追上去攔車。

▲雲林一位陳姓民眾於今日開車南下，行經中山高斗南-大林區間路段，路中突然出現大量白色塑膠袋飄飛，除了分隔島及外側路肩，更不少從車頂飛過。（圖／陳姓民眾提供）

陳姓民眾於社群中貼出影片後表示，一開始發現前車突然減速後，隨之打起雙閃黃，前方與四周突然飄來大量白色的東西，放慢車速後仔細一看，竟然是白色的塑膠袋，但是數量很多，雖然危險，但如履鵝毛，美呆了！

▲陳姓民眾回程時恰好又遇到該輛警車也在返程途中，右邊車頭桿還掛著塑膠袋，有點可愛。（圖／陳姓民眾提供）

群組中有網友看見影片，逗趣表示「原來是海底隧道啊～～這麼多水母！還以為是高速公路呢！」陳姓民眾受訪表示，在發現塑膠袋後不久，發現有警車車頂掛著塑膠袋追上去疑似要欄查散落塑膠袋的車輛，但後續不知道如何，回程時恰好又遇到該輛警車也在返程途中，車頭桿還掛著塑膠袋，有點可愛。

▲民眾將影片上傳網路社群後，網友紛紛驚呼「好浪漫」、「原來是海底隧道啊！這麼多水母」。（圖／陳姓民眾提供）

國道公路警察局第四公路警察大隊說明，經查今（12）日14時28分接獲民眾報案，於國道1號南向249公里至251公里有載運塑膠袋之不明車輛沿途散落飛散，立即派遣巡邏車查看未發現散落塑膠袋之車輛。依據道路交通安全規則第77條相關規定；汽車裝載時容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。

違者將依道路交通管理處罰條例第30條1項2款處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上18,000元以下罰鍰，如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行之安全，本大隊將以公共危險罪嫌從嚴究辦。本大隊在此呼籲用路人行車裝載貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，以免造成自身及其他用路人之危害,並請用路人如有相關影像，可於7日內至本局網站(違規檢舉專區)檢舉。



▲民眾將影片上傳網路社群後，網友紛紛驚呼「好浪漫」、「原來是海底隧道啊！這麼多水母」。（圖／陳姓民眾提供）



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