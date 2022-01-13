連生7孩！雲林窮夫妻生小孩賣出　還以100萬元「預售」小孩

▲雲林一對男女以100萬元「預售」小孩，遭判刑定讞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

雲林一對家境貧困的同居男女，自2008年起連續生出小孩，但實在無力養育，並將次女出養。後來經過友人介紹，將3子以50萬元賣給膝下無子的林姓男子。之後因林男認為須有手足陪伴，2人還以100萬元，「預售」小孩給林男，總計這對夫妻生了7名小孩。最高法院審理後，將2人分別判刑3年定讞。

判決指出，2人同居後，自2008年起開始生小孩，分別於2008、2009、2011、2012年生下小孩，其中2011年出生的次女，已經透過合法管道，交由他人收養。但2人2014年3月間，再度生下3子，而後透過郭姓友人，將3子出養給膝下無子的林姓男子，並收取50萬元。

2人決定不再生小孩，因此母親到醫院中裝設避孕器。沒想到收養3子的林男，認為孩子需要有手足陪伴，因此再提議還要收養，這次出價100萬元。2人看在錢的面子上，決定再拚一胎，因此到醫院中取出避孕器，努力做人。等2人懷孕時，林男就先給付前金30萬元，而後每月給付2萬元營養金，約定等辦妥手續後，再領最後的50萬元。2人於2017年11月間順利產下一女，並由女方會同林男，到戶政事務所辦妥認領手續。

全案經由檢警調查後發現，不僅如此，2人還於2018年間，又產下一女，總計生了7名小孩。檢方於2019年間提起公訴，這時林男已經過世。一審法院審理後，對林男做出不受理判決；另外依照「買賣人口罪」，將2人分別判刑5年。

案經上訴，二審台南高分院審理後，認定2人「預售」小孩的部分有罪，改將2人分別判刑3年，並沒收犯罪所得40萬元。至於2人出養3子的部分，台南高分院認為雖然2人確實有收受50萬元並出養小孩，但2人確實因為經濟因素無法再養小孩，另外也認為依照我國民間習俗，「此等金錢或財產之餽贈行為，多出於感謝或回饋之目的，與買賣行為出於獲利之意圖不同。」因此不認為這部分就是買賣人口，故這部分改判無罪。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。