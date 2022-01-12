「姪子」來電要15萬　雲林婦匯完後起疑報警...錢救回來了

▲警員陪同婦人至銀行後，確認該筆款項銀行尚未處理，婦人向家人確認時正牌姪子也嚇一跳，表示並沒有撥打電話借款，立即由銀行正式取消匯款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六警分局斗六派出所日前有一名趙姓婦人來報案，趙婦向警方說明，接獲一通自稱姪子的男子來電，說要借款新台幣15萬元還要求匯至指定戶頭，趙姓婦人與男子對話數分鐘後誤以為真是姪子，便至銀行臨櫃填寫匯款單完成匯款後，所幸走出銀行後覺得有點不對勁，遂至斗六派出所請求協助。

斗六派出所警員賴立祥聽完婦人所述，再深入了解後，確定此為詐騙集團使用多時的「猜猜我是誰」詐騙手法，緊急隨同趙姓婦人前往臺灣中小企業銀行斗六分行解除匯款，並事先以電話聯繫行員攔阻婦人先前填寫之匯款單。

銀行在接獲員警通報後，立即配合將趙姓婦人匯款單保留且暫停匯款，在警員陪同婦人至銀行後，確認該筆款項銀行尚未處理，警方請婦人立即聯家屬、再次向家人確認，正牌姪子也嚇一跳，表示並沒有撥打電話向婦人借款，立即由銀行正式取消匯款，銀行也表示，幸好婦人及時察覺有異，匯款之款項並未轉出，也感謝警方即時出面攔阻，客戶才沒有受到損失。

斗六警分局長蔡進明表示，詐騙案件層出不窮，感謝員警機警處理，一同為攔阻詐騙而努力，保護民眾的血汗錢。並提醒民眾若接獲不明來電要求匯款務必小心求證，不可聽從對方指示，家中如有長輩也應多加提醒，小心不要上當受騙，若有任何疑問均可尋求警方協助或撥打165反詐騙專線求證。

▲在警員協助多重確認及陪同下，順利將差點匯出去的15萬元現金保住，婦人頻頻向警員道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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