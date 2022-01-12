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國道1號虎尾北上「自撞爆火球」！引擎起火吞噬車體　女駕駛逃生

記者蔡佩旻／雲林報導

國道1號北上235.7公里（雲林虎尾段）今（12）日晚間發生自撞車禍意外，曾姓女駕駛（41歲）不明原因自撞後車輛打轉於中先車道停下，女駕駛下車後白色自小客瞬間起火，車輛完全燃燒儼然成為一團大火球，所幸女駕駛僅受輕傷，由救護車送醫治療，車道一度全線封閉影響車流，車禍詳細發生原因由警方調查中。

▲國1北上235.7公里，一名曾姓女駕駛不明原因自撞後車輛打轉於中先車道停下，女駕駛下車後白色自小客瞬間起火，車輛完全燃燒儼然成為一團大火球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，於19時15分獲報國道1號235.7附近汽車火警，初報無人員受困，派遣斗南分隊一輛消防車、一輛救護車前往搶救，抵達現場後約15分鐘即將火勢撲滅，女駕駛所幸僅受輕傷，送往台大雲林分院治療。

第四公路警察大隊說明，一輛自小客車於國道1號北向235.7公里（雲林虎尾路段），因不明原因失控自撞內側護欄後，橫停於中線車道，引擎室起火燃燒，因火勢及車體、零件碎片占用內、外側車道及路肩，造成現場一度全線封閉。經本大隊派遣線上巡邏警力迅速到場處理，救護傷患及管制現場，先開放內側車道通行，中、外側車道俟工務單位清理灰燼餘物後，目前已恢復全線通車。

▲白色自小客車自撞後於中線車道燃燒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國1北上235.7公里，一名曾姓女駕駛不明原因自撞後車輛打轉於中先車道停下，女駕駛下車後白色自小客瞬間起火，車輛完全燃燒儼然成為一團大火球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此事故造成自小客車駕駛1人受輕傷，送斗六台大醫院救治，詳細事故原因由本大隊斗南分隊調查處理中。本大隊在此呼籲請用路人，行車上路前務必做好車輛車況檢查，雙手握方向盤專注開車，避免發生類似事故，危害自身及其他用路人之安全。

▲國1北上235.7公里，一名曾姓女駕駛不明原因自撞後車輛打轉於中先車道停下，女駕駛下車後白色自小客瞬間起火，車輛完全燃燒儼然成為一團大火球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自小客自撞後橫停於中線車道，引擎室起火燃燒，因火勢及車體、零件碎片占用內、外側車道及路肩，造成現場一度全線封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國1北上235.7公里，一名曾姓女駕駛不明原因自撞後車輛打轉於中先車道停下，女駕駛下車後白色自小客瞬間起火，車輛完全燃燒儼然成為一團大火球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色自小客車自撞後於中線車道燃燒。（圖／民眾提供）

▲白色自小客車自撞後於中線車道燃燒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色自小客車自撞後於中線車道燃燒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色自小客車自撞後於中線車道燃燒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消到場後迅速撲滅火勢，車體僅剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色自小客車自撞後於中線車道燃燒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消到場後迅速撲滅火勢，車體僅剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


 

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