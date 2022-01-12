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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「邊境管制看到美國就轉彎」　蔡壁如示警：不要變第二次三級警戒

▲▼民眾黨團「社區感染再起！政府能讓民眾放心過年嗎？」記者會 邱臣遠 張其祿 蔡壁如 高虹安。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民眾黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園機場染疫事件延燒，至今已經累積24例，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠今（12日）質疑，政府邊境政策規劃錯誤，遲未將最多境外移入案例的美國列為重點高風險國家；民眾黨立委蔡壁如也痛批，政府「看到美國就轉彎」，呼籲不要讓政治決策導致出現「第二次三級警戒」。

民眾黨團今天上午舉行「社區感染再起！政府能讓民眾放心過年嗎？」記者會。邱臣遠說，政府邊境政策規劃錯誤，目前英國、美國、法國等國家每日確診者突破2千人，光是美國今年元旦至11日之前就有高達218境外移入案例，遠超第二名越南19例，台灣卻未將其列為「重點高風險國家」，反而南非等非洲國家入境台灣病例少之又少卻被列入，恐是「政治凌駕專業」，因其他壓力，不敢把真正疫情嚴峻的國家列入高風險名單。

此外，蔡壁如批評，衛福部長陳時中10日宣布將南非等10國自「重點高風險國家」名單中移除，調整為已加嚴之第三級流行地區，全球入境一律改自費進入防疫旅館或集檢所，但此舉恐讓疫情加劇，「不要讓政治決策，導致第二次三級警戒。」

對於疫苗議題，民眾黨立委高虹安批評，中央1922疫苗預約平台開開關關，在民眾需要的時候又用不到，到1月10日為止，目前已有122萬人接種第一劑疫苗、103萬人接種第二劑，但僅有22萬餘人已接種第三劑疫苗，明顯不足以面對變種病毒入侵，呼籲政府應針對機場、醫院、防疫旅館人員造冊施打，將資源用在最受染疫威脅的工作人員身上，等到第一線工作者打完，在開放讓其他民眾打，不要讓民眾「搶打」疫苗，造成地方政府措手不及。

另針對防疫旅館量能議題，蔡壁如補充，目前全台防疫旅館僅3.17萬房，顯然不足以容納春節4萬人的返鄉量能，再加上全台474家防疫旅館中，符合規定僅75%，等於每4家防疫旅館就有1家不符合規定，量能顯然不足。

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