「中國國民黨成中二補選負擔」　蔡壁如補刀：所以年輕人向民眾黨靠攏

記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，林昶佐罷免案則是同意票54813票，確定未達罷免通過門檻，對於選舉結果，民眾黨立委蔡壁如表示，傳統組織動員已經式微，且國民黨有很多人才，但這些人身上背著國民黨的標誌，卻成為一個負擔，「中國國民黨這個名字對國民黨來說，絕對是負資產！」

▲台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀勝出。（圖／記者湯興漢攝）



蔡壁如分析，從歷屆中二立委選舉的得票概況來看，2012年以前，顏家在地方的影響力極為穩固。2013年顏寬恆參與補選，就已經很緊張，以不到1%的些微差距險勝。接下來的2016年選舉也只贏了不到3個百分點，2020年更輸給一個當時還名不見經傳的陳柏惟，「這表示顏寛恆無法完全承接顏清標在當地的勢力。」

蔡壁如指出，近幾年台灣的選舉文化當中，國民黨變成一個沉重的包袱。民進黨貼標籤真的貼得很成功，讓整個社會有一股「反」國民黨的力量，中國國民黨「權貴、黑金、腐敗」的標籤被牢牢的貼上，加上近幾年全球「反中」正在流行，「中國國民黨這個名字對國民黨來說，絕對是負資產！」

蔡壁如表示，自己知道國民黨有很多人才，但是選舉的時候，這些人身上背著國民黨的標誌，卻成為一個負擔。所以這段期間，也不斷有年輕人往台灣民眾黨靠攏，「我想這是一個趨勢。但這些，是不是足夠成為抵擋民進黨的力量？我認為還不夠。」

蔡壁如指出，從公投、一路到中二選區和林昶佐的罷免結果，可以看得出來接下來，完全執政的民進黨，在掌握源源不絕的資源之後，整個國家都在為民進黨服務，所有的事情都可以雙標，「到了選舉，民進黨只要喊出『抗中保台』，一切都可以被原諒。怎麼辦呢？」

蔡壁如表示，自己相信我們的年輕人有自己的獨立思考的能力，雖然公投民間的力量在藍綠基本盤的比拼之下失敗了，但那也是因為有很多的年輕人，因為厭惡藍綠惡鬥沒有出來投票的結果，「所以民眾黨一直在強調公民參與的重要性，把公民參與權向下修到18歲，更致力於降低參選門檻，讓更多的年輕人可以參與政治。」

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