本土疫情升溫！彰化3400人齊聚　要圍爐先過防疫關卡

▲席開340桌齊聚圍爐。（圖／快樂天堂基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

已經連續7年舉辦的「寒冬圍爐‧千人饗宴」活動，去年因疫情停辦，主辦單位「快樂天堂基金會」向彰化縣衛生局諮詢，依目前防疫規定照常舉辦，今天有2800名弱勢、身障民眾齊聚，還有600位志工到場服務，席開340桌，場面相當熱鬧，是縣內最大的一場圍爐饗宴。

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現場民眾經過重重防疫關卡，民眾一一掃QR code、登記實聯制、量體溫、雙手噴灑酒精等，民眾也相當配合，均有戴口罩進場，主辦單位每人也再發送口罩，也因為落實實聯制，會場外大排長龍，都是等待入場的民眾與志工。

▲要圍爐先過防疫檢查關卡。

另還有彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章、國民黨彰化縣黨部主委也是彰化縣農會理事長蕭景田、彰化縣議會秘書長林裕修、台灣民眾黨南投縣黨部主委簡千翔等人與會，民眾黨台中市黨部主任張仲翹、桃園市黨部執行長范姜奕凱也在一早就到現場，全程擔任志工。

依規定志工們需完成2劑疫苗施打，才能做近距離服務，不少身障人士搭乘復康巴士來到會場，就是為了這一年一度的團聚。到場共襄盛舉的600位志工中，有不少是企業家親自服務民眾，中華民國家庭牙醫學會今天也派出多位牙醫師、護理師等醫護人員到場幫民眾義診，另有多個志願服務隊、志工隊等在場協助。

▲要圍爐先過防疫檢查關卡。

快樂天堂基金會董事長張雪如說，農曆新年家家圍爐團聚，社會角落的弱勢族群，平時連三餐都成問題，更何況是春節大餐，除去年因疫情暫停舉辦，快樂天堂基金會再度舉辦「寒冬圍爐‧千人饗宴」活動，已進入第8屆，招待弱勢、身障族群等齊聚一堂圍爐，另發送圍巾、衣物、生活等物資提前慶祝春節。

▲縣長王惠美也到場當志工。

廣寧宮主委張森桂表示，今晚參加千人饗宴弱勢民眾到宮裡安太歲不用錢：王惠美更感謝有這麼多人出錢出力幫助弱勢，彰化縣社會處在全縣也有23個物資補給站，有需要的縣民可以向社會處詢問，另最近疫情有點緊張，她也呼籲民眾，還沒有打第一、二劑疫苗的民眾，趕快去接種疫苗，還有200元禮券可以領。