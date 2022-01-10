民進黨「雙林雙贏」　柯文哲喊尊重：仍要透過選舉表達民意

記者袁茵／台北報導

立委林昶佐罷免案因未達罷免門檻，因此林昶佐9日宣布續留立院；而台中市第二選區立委補選結果於9日晚間出爐，由民進黨候選人林靜儀勝出，由於民進黨推出「靜昶守護」，因此可說是民進黨全勝。針對罷免案和補選案結果，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲10日表達尊重。

▲柯文哲出席台北市雙語教育白皮書願景發布會。（圖／記者袁茵攝，下同）

柯文哲10日出席北市雙語教育白皮書願景發布會，被問到怎麼看待9日罷免、補選案由民進黨全勝？柯文哲表示，民主政治還是要透過選舉表達民意，所以對選舉結果一定要表達尊重。

關於「柯媽」何瑞英日前「巧遇」國民黨候選人顏寬恒，加上柯文哲始終未對林昶佐罷免案表態，使許多網友酸說柯文哲是最大贏家？柯文哲強調，如果民眾黨有推出候選人，他們就一定會去助選，但如果沒推候選人，就不會有動員站台一事，不過自己作為一個國民，還是可以評論2名候選人，「你要知道，這只是我們對候選人的評論。」

至於罷昶一事，柯文哲說，坦白講從2020年一路搞下來，「我覺得罷免已經到仇恨動員的程度，我個人從頭到尾態度都不是很支持。」

另外，針對外界認為顏家雖然沒贏，但柯文哲卻賺到了在台中的聲量？柯文哲僅表示，「唉！今天沒心情跟你討論這個，我從早上一路開防疫會議到現在。」

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