黃珊珊未入民眾黨參選引爭議　柯文哲：選市長不一定要有黨籍

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任期將屆滿，雖然早已表態要交棒給台北市副市長黃珊珊，但因為黃珊珊未入民眾黨，引發基層黨員不滿，且台北市黨部提名機制也遭質疑不公，使台北市新營里長何國榮寫信要求，應用全民調方式辦理初選。對此，身兼民眾黨主席的柯文哲回應，市長層面與立院、總統層面不同，不一定要有黨籍。

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲11日受訪。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲11日中午出席民眾黨行程，被問到黨內人士質疑台北市黨部初選不公平，他回應，每個地方有每個地方的規則，如果很接近，還是採全民調，因為全民調是在沒辦法當中的最後辦法，但如果都差不多，就不用使用全民調。

至於黨員認為黃珊珊有必要加入民眾黨，倘若沒加入恐讓黨內資源出問題？柯文哲表示，黃珊珊至今未用到黨的資源，坦白講市長層面與立院、總統不同，因為後者有牽涉到國家定位與意識形態，而市長比較注重民生生活，「我是沒有覺得說，這種市長等級一定要設籍黨籍。」且日本東京、大阪和南韓首爾在市長選舉時，反而有去政黨化現象。

針對黃珊珊沒用民眾黨身份參選，恐因發黨內內部矛盾？柯文哲認為，很多東西就「遇到再講」，但要尊重每個人的意見，候選人自己還是最重要的因素。