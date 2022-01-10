國民黨連戰連敗恐衝擊年底選情　賴士葆：沒有一個藍營首長可以樂觀

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，林昶佐罷免案也確定未達罷免門檻，對於選舉結果，立委賴士葆表示，黨中央和地方都各有盤算，以至於無法團結同心，「這樣的大環境下，沒有任何一個藍營執政的縣市長，可以因為目前民調顯著領先而樂觀。」

藍營連戰連敗後士氣低落，賴士葆指出，現在心中備感沉重，未來的日子只會更艱難。政治原本就是極其複雜，「黨中央和地方選區都各自有盤算考量，以至於無法團結同心。輸了，只能說我們就是努力不夠，只能檢討自己。」

賴士葆表示，四大公投的教訓殷鑑不遠，回顧反萊豬之前的民調贏了3成，都可以被民進黨操作到整個逆轉輸掉，就是一個極大的警訊，「在這樣的大環境之下沒有任何一個藍營執政的縣市長，自以為目前民調顯著領先而可以有樂觀的理由。」

賴士葆指出，最近所有的選戰，國民黨面對的處境，是全面掌握資源和權力的民進黨運用國家機器輾壓、空軍、陸軍全面轟炸，府院黨、網軍、側翼傾巢而出，綠媒連番轟炸幾十天，連司法都加入戰場，連祖墳都快被挖出來。

選舉很殘酷，所有公私領域都要被放大檢驗，無可厚非，對敵人仁慈就是對自己殘酷，批判民進黨濫用國家資源違反行政中立，全黨打一人，全黨救一人，這些都無濟於事，因為這不會改變事實，相形之下，我們的戰略、戰術當然有檢討改進的空間。

賴士葆嘆，身為最大在野黨的國民黨愧對支持者，因為沒有一個強大的在野黨監督制衡，只能坐視一黨獨大的民進黨繼續顢頇坐大，鯨吞蠶食民主的基石，「眼看民進黨打著民主反民主讓台灣走向威權的體制，國民黨責無旁貸要肩負力挽狂瀾的的重任。」

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