賴清德任內無法過境美國本土？　林佳龍：時間會回答、我們選擇很多

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德將於本月22日至27日出訪我非洲友邦史瓦帝尼，採直飛、不過境，引發無法過境美國本土的質疑。對此，外交部長林佳龍今（20日）表示，時間會回答，「時機很重要，過境總要有目的理由」，且台灣在美國投資很多，尤其亞利桑那州、德州等，「所以我們過境的選擇是很多的」。

外交部長林佳龍今（20日）接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。由於總統賴清德22日就要出訪我非洲友邦史瓦帝尼，採直飛、不過境，黃暐瀚詢問，媒體討論說，賴總統確實無法過境美國本土？

林佳龍表示，不是，美國都是歡迎的，現在是什麼時機適合，一般總統出訪都是對方國家有總統就職、慶典等活動，「時機很重要，過境總要有目的理由」。另外，台灣在美國投資這麼多，尤其亞利桑那州、德州等，「所以我們過境的選擇是很多的」。

林佳龍指出，美國現在也面對包括中東戰爭、川習會等，這些作為外交部一定會綜合考量。不過，美國是歡迎賴清德未來循往例過境訪問，「我們要有信心」，時間點成熟了，會對外說明。

黃暐瀚關切，賴清德4月去史瓦帝尼，所以今年就不會再有總統出訪？林佳龍說明，一般原則分為上半年、下半年，一年會有兩次規劃或評估，因為出訪也涉及國內外情勢，如去年8月台灣面臨很多災害。出訪涉及總統的行程，會由總統府決定，外交部算是幕僚部會，因此下半年目前還不確定是否有出訪。

黃暐瀚追問，過往過境都是美西、美東，未來總統出訪，亞利桑那州會列為過境點的考慮之一？因為那邊有台積電工廠。林佳龍表示，美國很大，不管是美西、美東、美南，都會是過境的點，尤其台灣的邦交國很多在中南美洲跟加勒比海，地理上當然都很接近。

「可是一個過境會綜合考慮，目前並沒有到說去過境哪裡，但在時間點上，我們也都在持續評估中」，林佳龍指出，美南因為台灣有投資，美國總統川普也很重視投資，這對台美關係，特別是經濟外交角度來講，也是一個新的，以往大部分都是紐約或舊金山，以僑宴為主，或看一些台灣的機構，這些都會綜合評估、列入選項。

黃暐瀚也問，由於賴清德一直沒有過境美國本土，還有人說他任內4年都不會過境，對於這樣的質疑，有無正式回應？林佳龍說，時間會回答，適當的時機跟過境地點，這一定是在政府的評估當中。