藍女議員老公涉詐欺　遭檢方偵辦

▲張簡正偉的大發食材行涉將中國芝麻及越南香菇貼標洗產地，販售給國小用作營養午餐。（示意圖，農糧署提供）



圖文／鏡週刊

中國芝麻及越南香菇驚傳被改標冒充國產貨，流入校園及下游店家！本刊調查，國民黨高雄市議員邱于軒老公張簡正偉開設的大發食材行，遭檢舉將購入的中國芝麻及越南香菇「洗產地」，自行印製食品標籤「貼標」假冒產地是台灣的國產食材，除販售給高雄多家餐飲店家，還被使用在學童的營養午餐，除違反《食品安全衛生管理法》，更涉詐欺遭檢方偵辦。

「是不是還有其他國的蛋也標示不清呢？衛生局說要裁罰，裁罰之後呢，誰能告訴我們這些蛋的流向？」2023年9月，邱于軒在記者會上砲聲隆隆，痛批民進黨政府把關失能、質疑進口蛋的標示及流向不清，還稱「人民只能自力救濟找壞蛋」。未料，她老公張簡正偉開設的食材行，近期卻因涉嫌將中國、越南食材「改標」洗產地，已遭高雄地檢署以違反《食品安全衛生管理法》及詐欺罪嫌偵辦。

▲國民黨高雄市議員邱于軒（右）老公張簡正偉（左）開設的大發食材行，涉嫌將中國芝麻及越南香菇「貼標」洗產地遭檢偵辦。（翻攝邱于軒臉書）

本刊接獲爆料，指邱于軒老公張簡正偉擔任負責人、獨資成立的「大發食材行」是食品倉儲盤商，去年11月間將「白芝麻」及「香菇（鈕釦菇） 」販售給高雄市多家餐廳店家及學校，未料卻被查出，所販售的芝麻、香菇，包裝雖標示「產地：台灣」，但實際上可能來自中國及越南。

▲張簡正偉的大發食材行遭控將來自中國的芝麻，分裝貼標改為「產地台灣」的白芝麻，出售給不知情店家，甚至流入國小成為營養午餐食材。（吹哨者提供）

▲檢方查出，大發食材行將製造商「富味鄉」、產地中國的炒麻仁，分裝改標為台灣國產。圖為富味鄉官網的炒麻仁，產地標示「中國」。（吹哨者提供）

高雄市衛生局獲報後，去年11月13日前往大發食材行展開校園午餐食材追溯稽查，並將抽驗、查核報告函送雄檢調查，待司法釐清。

張簡正偉則回應本刊表示，公司確實有因改標、標示錯誤遭檢方偵辦，但主要是因為誤解、不熟悉法令所致，出發點並非為了賺取暴利，且發現後已改善。

▲邱于軒與老公張簡正偉曾遭控未利益迴避，標下多個高雄市中小學營養午餐標案，最後檢方查無不法簽結，但張的公司仍遭監院重罰。（翻攝Wecare高雄臉書粉專）



更多鏡週刊報導

食材貼標偽國貨1／營養午餐食材揪出冒充國產 張簡正偉洗產地手法曝光

食材貼標偽國貨2／老婆是國民黨要角二代 他搶營養午餐標案未揭露遭監院重罰

食材貼標偽國貨3／遭控食材洗產地改標涉詐欺 張簡正偉回應了