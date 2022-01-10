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朱立倫將前朝戰場劃為「過去框架」　黃光芹酸：堪稱最佳影帝

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱，更要「朱下韓上」，對此，資深媒體人黃光芹表示，朱立倫把前朝戰場劃為過去框架，指的就是江啟臣的帳，他一個都不想認，「朱演技了得，堪稱最佳影帝。」

中二敗選、罷免確定未通過後，朱立倫未出席記者會，而是由文傳會主委凌濤出面說明。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。「承接任務」的說法，也被外界質疑是將責任甩給前任黨主席江啟臣。

對此，黃光芹批評，朱立倫把上任之前的罷陳成功衍生的中二補選、四大公投和罷昶等戰役，均劃成「過去框架」，輸了以後喊「到此為止」，那朱立倫應該早說，何必裝腔作勢演了3個月，「原來朱立倫早就不想認帳！有這種黨主席嗎？」

黃光芹表示，說白了，所謂「過去框架」，指的就是江啟臣任內開闢的戰場，朱一個都不想認。所以之前朱「假戰」，等民進黨大軍壓境，把戰場一一拿下後，他順勢出來喊到此為止，「朱立倫演技了得，堪稱最佳影帝。」

黃光芹痛批，國民黨人或許可以容忍朱立倫的無能，但恐怕吞不下他因私心自用、冷眼旁觀。為掩人耳目，而上演打電話催票、到顏門外一遊的假戲，更離譜的是，戰場已經開在那裡，還分支線和主線、該開的或不該開的戰場，「那你選黨主席、選上黨主席要幹嘛？難不成還真空3個月？」

黃光芹指出，朱立倫現在的說法，彷彿預告未來2022和2024兩場大選都屬於「過去框架」，那些尋求連任的、想徐圖再起的、甚或連他這種「老猴」，最好到此為止，「周處除三害，此刻，國民黨最大的危害已現。」

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