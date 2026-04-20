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想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫喊「選錯了」：這兩款運動最有效

▲慢跑。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲蘇信豪表示，阻力訓練與高強度間歇訓練在運動後能產生較大幅度的睪固酮上升。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

單純的有氧運動對提升男性荷爾蒙果有限。泌尿科醫師蘇信豪指出，雖然跑步與散步有益心血管健康，但若要刺激「下視丘-腦下垂體-性腺軸」分泌睪固酮，需具備中高強度的運動刺激。醫學研究顯示，阻力訓練與高強度間歇訓練在運動後能產生較大幅度的睪固酮上升，且維持時間優於純有氧運動。

阻力訓練維持效果長　優於一小時內回落的有氧運動

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阻力訓練如舉重、深蹲與硬舉，是提升睪固酮的有效方式。蘇信豪解釋，重訓後體內男性荷爾蒙上升的幅度較大，且維持時間較長。相較之下，純有氧運動後的睪固酮水平，通常在運動結束後1小時內即降回原點。對於體力下滑或面臨男性更年期的族群，增加肌肉負荷的重量訓練具備更顯著的生理效益。

HIIT訓練八週具顯著差異　睪固酮水平增加36.7％

高強度間歇訓練（HIIT）透過短時間爆發與休息交替，能顯著提升荷爾蒙濃度。研究針對35至40歲男性進行為期8週的HIIT訓練，結果顯示受試者的睪固酮水平增加了36.7％。這種訓練模式能有效啟動大腦內分泌樞紐，對於長期處於高壓環境導致體力下降的男性而言，是除了傳統重訓外的另一項選擇。

▲▼運動,拉傷,跑步,馬拉松,運動員,慢跑,訓練。（圖／翻攝自pixabay）

▲蘇信豪表示，阻力訓練與高強度間歇訓練在運動後能產生較大幅度的睪固酮上升。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

強度為內分泌關鍵　散步等輕度活動無法刺激分泌

運動強度決定了睪固酮的分泌成效。蘇信豪強調，輕度運動如散步無法達成刺激目標，必須達到中等至高強度，即運動時可流暢對話但無法唱歌，且偶爾需停下來換氣的程度。若運動強度不足，對於改善男性荷爾蒙低下或性欲缺缺等症狀，在臨床上並無直接改善效果。

過度訓練恐生反效果　皮質醇飆升抑制荷爾蒙分泌

雖然強調強度，但過度訓練反而有害。蘇信豪提醒，長期進行極高強度的訓練（如馬拉松或過度操練），會導致壓力荷爾蒙「皮質醇」上升，進而抑制睪固酮分泌長達72小時。因此，維持規律且強度適中的運動頻率，才是維持男性精力的生理策略。

體重控制具輔助效果　減脂可改善睪固酮濃度

針對體重較重的男性，控制體脂同樣有助於荷爾蒙健康。臨床觀察顯示，單純進行12週的有氧運動減脂，或透過醫療手段減重，皆能有效改善整體的睪固酮濃度。透過運動習慣與體重管理的雙管齊下，是無需藥物介入、改善男性更年期症狀的基礎保養方法。

 
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