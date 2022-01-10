藍營喊「朱下韓上」　趙少康籲支持者冷靜：讓朱立倫在位子上繼續努力

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，林昶佐罷免案也確定未達罷免門檻，對於選舉結果，藍營支持者怒轟黨主席朱立倫神隱、常敗將軍，更要「朱下韓上」，對此，中廣董事長趙少康呼籲支持者冷靜，「讓才上任3個月的朱立倫繼續在主席位子上努力。」

在兩場敗仗後，第一時間朱立倫未出面，加上選戰過程的低調態度，引來許多支持者不滿，更呼籲「朱下韓上」，對此，趙少康表示，這些我都聽到了，「在此低迷時刻，我要請支持者冷靜，讓才上任3個月的朱立倫繼續在主席的位子上努力，累積失敗經驗，打好年底的地方選舉。」

中二敗選、罷免確定未通過後，朱立倫未出席記者會，而是由文傳會主委凌濤出面說明。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。「承接任務」的說法，也被外界質疑是將責任甩給前任黨主席江啟臣。

趙少康指出，黨中央似乎有意把近期公投、罷免、補選的責任切割，自己要呼籲朱立倫，勝敗乃兵家常事，「他上任3個月來，任務一個接一個，非常辛苦，不過責任是延續的，沒有前後任之分，對於顏寬恒拿了8萬多票、5萬4千多人同意罷昶，他都應該表示感謝。」

至於刪Q和罷昶，趙少康指出，其實都是公民團體推動，不是江啟臣主導，「朱立倫身為現任黨主席，即使發生自己不樂見的事，還是要面對、戰勝它，不要閃躲，因為躲也躲不掉。」

趙少康表示，罷昶過關只差3千票，很多地方派系和紛爭要協調，黨中央必須出面整合，「但是我自己也深自檢討，更後悔沒有早三天投入，到投票率不佳的中正區造勢、拉票，或許情況就可以逆轉，我自己覺得有責任。」

趙少康提醒，國民黨公職一定要記住，不論內部意見多分歧，都必須團結對外，「這次就是一個教訓，凡事不要怕整合，只要展現誠意，大公無私整合，有一定會有效果。」

趙少康建議，朱立倫應擴大決策圈，「幾個人關起門來自己想」的小圈子決策時代已經過去了，未來必須納入立委、縣市長、智庫、學界等代表形成決策核心，集思廣益，才能促進黨內團結與參與。