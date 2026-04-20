火從門口燒上去！北市男「壞習慣奪一命」　鄰居逃生不及嗆死

▲北市士林區黃姓男子菸蒂沒熄害鄰居殞命。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區黃姓男子在住處抽菸後，未將菸蒂確實熄滅隨手丟棄，引燃門口堆放的垃圾，火勢迅速蔓延整棟建物，導致3樓住戶逃生不及，吸入高溫濃煙倒地身亡。不過黃男事後否認釀災，辯稱已將菸蒂丟入鐵盒，並稱火警可能是電線走火所致，試圖撇清責任。士林地院審理後未採信其說法，依過失致死罪判處有期徒刑2年6月。

2024年10月7日凌晨，黃男在租屋處房間內抽菸，理應將菸蒂完全熄滅並妥善處理，卻疏於注意，將仍有餘燼的菸蒂隨意丟棄於房門外。

由於門口堆置大量垃圾與可燃物，菸蒂持續蓄熱後引燃火勢，火舌迅速向外延燒，從房間門口一路蔓延至整棟建物，甚至波及頂樓加蓋空間，現場濃煙密布、火勢猛烈。

當時住在3樓頂樓加蓋的曾姓男子察覺異狀後試圖逃生，卻在浴室外走道吸入大量高溫濃煙，當場昏厥倒地，最終因窒息不治，釀成無可挽回的悲劇。

消防單位事後鑑定，起火點位於黃男房門外側地面，認定火災原因為未熄滅菸蒂引燃可燃物所致；現場電器設備、電線及插座均未發現短路或走火跡象，已排除電氣因素釀災的可能。

此外，多名同住證人證稱，黃男平日習慣將垃圾堆放在門口，並常將菸蒂隨手丟棄，與本次起火位置及燃燒情形相符，進一步強化檢方指控。

不過，黃男於開庭時，始終否認犯行，辯稱自己有將菸蒂置入鐵盒內，並非隨意棄置，火災應為電線走火所致。但法官認為，其說法與先前警詢供述前後不一，且與消防鑑定結果明顯矛盾，無法採信，認定其辯詞僅為卸責之詞。

法官審酌，黃男居住於人口密集的住宅環境，卻未妥善處理火源，甚至將垃圾堆置門口，違反基本注意義務情節重大，行為極為輕率。本案不僅造成建物嚴重燒毀，更奪走一條寶貴生命，損害難以彌補；且黃男犯後未積極與被害人家屬和解，亦多次未到庭，態度難認良好，依過失致人於死罪判處有期徒刑2年6月。