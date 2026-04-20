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老闆有急事請女學生幫顧攤！回來一看竟「全部賣光」驚呆

面對突如其來的忙碌，兩名女學生不僅沒有手足無措，反而迅速進入狀況。（圖／翻攝自Soha）

▲面對突如其來的忙碌，兩名女學生不僅沒有手足無措，反而迅速進入狀況。（圖／翻攝自Soha）

圖文／CTWANT

越南一段監視器畫面近日在社群媒體引發熱議。影片顯示，一間路邊小吃攤老闆因臨時有事，請兩名正在購買餐點的女大學生暫時幫忙看顧攤位，原本只是短暫協助，卻意外演變成一場令人驚訝的「臨時上工」。

越南媒體Soha報導，根據網路瘋傳影片，兩名女學生在拿到餐點後爽快答應幫忙。不久後攤位湧入顧客，面對突如其來的忙碌，她們不僅沒有手足無措，反而迅速進入狀況，分工合作進行燒烤、接單與收款，整體流程流暢自然，展現出良好默契與應變能力。若非事先知情，外人幾乎難以分辨她們並非原本的店員。

更引發討論的是兩人的主動表現。在食材逐漸減少時，她們自行補充臘腸持續販售，確保營運不中斷。短短時間內不僅成功消化大量客源，也維持了攤位正常運作。

待老闆返回現場時，發現商品幾乎售罄，當場相當驚訝。原本的臨時請託，意外變成高效率的「實戰銷售」。影片字幕更以幽默語氣描述，「請客人幫忙看店一下，回來發現貨都賣光了。」

影片引發大批網友熱議，普遍對兩名女學生的反應力與執行力表示讚賞，認為其操作熟練、配合默契，甚至笑稱業績表現超越老闆日常水準；也有人調侃，這彷彿是「邊買邊就業」，尚未應徵就已直接上工。另有網友笑稱，若兩人長期協助，老闆恐怕不僅要維繫客源，還得設法留住這樣的幫手。

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