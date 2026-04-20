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神轎會自己跑？扛轎「求小力點」下秒超玄　命理師：真的媽祖決定

（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲粉紅超跑進香行蹤飄忽不定。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯「粉紅超跑」進香今（20日）回宮，媽祖路途上只要接到信徒感應，總會突如其來大轉彎，停下腳步慈悲傾聽，種種神蹟讓人感動泛淚，但仍有不少人質疑鑾轎為何自己會跑？對此，命理師陳欽煜也曾質疑是另外三人「偷拉竹桿」，結果真相太玄，「感受到一個無形的拉力，走一走突然煞車或爆衝！」

「轎子真的會自己選擇方向跑嗎？」命理專家陳欽煜（小煜老師）在臉書指出，過去看過不少宗教騙術，因此對類似說法一向存疑，甚至為了驗證，特地深入山邊庄了解當地文化。

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陳欽煜觀察發現，當地普遍相信神明會透過乩童或神轎來辦事，前者是「神附在人身上」，後者則是「神附在轎子上」。以白沙屯媽祖為例，就是透過神轎來指引方向與處理事務，這樣的模式在苗栗一帶相當常見，也讓信徒深信轎子的動向並非人為控制。

他進一步分享，當時非常有榮幸幫照王爺扛轎，過程中確實感受到轎子有一股「帶著走」的力量，彷彿在引導方向。不過由於扛轎通常是四人一組，他一度懷疑是他人出力造成的錯覺，「不排除是其他人在偷拉我的竹桿！」

▲白沙屯拱天宮媽祖今上午完成換轎儀式，媽祖聖駕由前總統蔡英文等人接駕，換乘八人大台轎子返宮 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳欽煜直呼，轎子真的會自己找方向，要去哪裡真的「是由媽祖決定的！」 （圖／記者楊永盛翻攝）

親自驗證神明無形力量！他扛轎驚喊：真的不是人能控制

然而真正讓陳欽煜改觀的是，當時因轎子過重，他在心中默念請求神明「小力一點」，沒想到肩膀負擔竟瞬間減輕，甚至感覺還能再撐很久，這種變化讓他難以用科學解釋。不只如此，過程中他還目睹神轎突然加速、急停，甚至衝到轎班人員跌倒的情況，同時沿途也看到不少信徒跪地祈求，包括替即將開刀的孩子求平安，或向神明祈求好運，整體氛圍既莊嚴又震撼，「真的很玄啦！」

陳欽煜強調，轎班人員其實不會刻意干預方向，頂多只能在旁向神明「溝通」，至於是否前往某地，最終仍由神明決定。最後，他坦言，若沒有親身經歷，自己也不會相信這樣的說法，因此建議有興趣的人可以親自體驗。

最後，陳欽煜也提到，媽祖回駕後當地仍有遊庄活動，屆時很多神轎會出動，是難得的體驗機會，但能否參與仍須視報名與名額而定。對他而言，這段經歷不僅顛覆原有認知，也讓他對民俗信仰多了一分敬畏。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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