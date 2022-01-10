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林俊憲酸朱立倫連敗選神隱都學　「何不讓韓國瑜當主席就好」

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫鞠躬感謝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選案9日落幕，國民黨候選人顏寬恒大概，黨主席朱立倫當晚卻選擇神隱。對此，民進黨立委林俊憲表示，朱立倫連敗選神隱都學，為何不直接讓前高雄市找韓國瑜當主席就好，「朱立倫不可能完全切割，身為黨主席就是要扛起這個責任」。

林俊憲10日晚間以「連敗選神隱都學，為何不直接讓正版的韓國瑜來當主席就好？」為題在臉書發文表示，顏寬恒最終以「五區全輸」的大差距落敗，精算師的功力實在不能小覷，但是朱立倫不可能完全切割，身為黨主席就是要扛起這個責任。

林俊憲說明，其實選舉有好幾個步驟，除了選前的催票造勢拜票、選舉當天發表勝選或敗選感言外，最後一步、也最容易被人忽略的一步，他稱為「戰場清理」。感謝選民、向對手致意、展開謝票，這是無論勝敗都需要做的，畢竟四年後還要重新競爭一次，留下好印象非常重要。

林俊憲舉例，像是總統蔡英文在2012年雖然敗選，但她的敗選感言被稱為史上最有風度，也為她下次勝選累積了能量。然而在種種清理戰場的方式中，最糟糕的一種莫過於「神隱」，因為這種傷害是向內擴散的，朱立倫昨天選擇不出席國民黨的記者會，果不其然馬上被憤怒的支持者砲轟。

林俊憲認為，情緒需要得到出口，朱立倫若昨天就出來承擔砲火，也許過幾天就沒事了，還可以推給前任國民黨主席江啟臣，但他神隱讓這股敗選憤怒無處可去，就會變成一個壓力鍋，最終炸開危及他的主席之位。

不過，林俊憲也說，說到神隱大家印象最深的，還是韓國瑜與他的汕頭火鍋，在總統選舉大敗後，身為候選人的他，居然丟下支持者與等候多時的國內外記者，自己與三五好友相約吃火鍋，頗有看破紅塵的感覺。

林俊憲笑說，「韓國瑜敗選去吃火鍋，不知朱立倫昨晚又去吃什麼呢？」既然神隱是國民黨的傳統，那不如讓最專業的來，「朱下韓上」同時符合藍綠的期待。

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