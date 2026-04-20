進哦！進哦！白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

▲白沙屯拱天宮媽祖今上午完成換轎儀式，媽祖聖駕由前總統蔡英文等人接駕，換乘八人大台轎子返宮 。（圖／白沙屯拱天宮提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖8天7夜進香今（20）日進入尾聲，上午鑾轎在慈后宮駐駕後，8時40分許在秋茂園空地完成換轎儀式，白沙屯媽祖在信徒此起彼落高喊「進哦！進哦！」由前總統蔡英文、主委洪文華等人，完成傳統換乘莊嚴的八抬大轎後，踏上返宮最後一哩路。

白沙屯媽祖聖駕昨傍晚返回通霄鎮，繞行市區等庄頭後，晚上再次騎駕通霄鎮公所，今天一早6點多，鑾轎依往例抵達慈后宮駐駕，8點多起駕前往秋茂園空地舉行傳統的「換轎儀式」，現場早已擠滿等候媽祖聖駕的人潮。

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▲白沙屯媽祖完成換轎儀式，媽祖聖駕由前總統蔡英文等人接駕，換乘八人大台轎子返宮 。（圖／白沙屯拱天宮提供）

「報馬仔」先恭請媽祖換轎以及通報村民媽祖回駕的消息，包括前總統蔡英文、拱天宮主委洪文華等人，在眾人齊聲高喊：「進哦！進哦！進哦」，將媽祖聖駕換乘八人大台的大轎；另外，山邊媽祖、爐主媽祖早一步換乘鑾轎返回。

拱天宮表示，白沙屯媽祖回鑾當日，媽祖神轎會先行至新埔秋茂園前的空地上進行「換轎」的儀式，白沙屯媽祖會從4人扛的輕便神轎，換乘華麗莊嚴的八抬大轎，山邊媽祖也換乘自己的轎子。換轎儀式圓滿後，接著在內島里與白沙屯火車站附近戲台看戲，看戲時就會有兩頂媽祖神轎及白沙屯角頭廟的大轎及攆轎。

▲報馬仔受到信眾歡迎。（圖／記者楊永盛翻攝）

拱天宮指出，由於白沙屯媽祖在北港朝天宮完成進火儀式後，回鑾時媽祖神轎前帷幕隨即放下，象徵媽祖香火靈力完整地返回白沙屯；因此，換轎便是回程途中第一次見到媽祖的機會，能在此場合獲得首次搶先祭拜媽祖的殊榮稱為「搶頭香」。雖名為搶頭香，實際上由輪值頭香的聚落派人持頭香燈站在媽祖轎旁，代表該聚落取得頭香，由白沙屯東西里本庄、南庄、北庄輪流值年的方式進行跪地膜拜，現場氣氛平和隆重，沒有爭搶行為。頭香祭拜結束後，媽祖大轎由值年頭家負責扛抬八人大轎，護衛回白沙屯。