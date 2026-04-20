伊朗「轟炸油輪」封鎖荷莫茲　船員驚恐求救音檔曝：別開槍！

▲伊朗攻擊無辜油輪，船員無線電求救音檔曝光。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗18日宣布重新封鎖荷莫茲海峽，隨即傳出伊朗革命衛隊對途經船隻動用武力的消息，一段由波斯灣油輪接收到的緊急無線電錄音也隨之曝光，只見背景夾雜著槍聲，而船員則是大喊，「不要開槍！我們會把引擎關掉。我們會折返（離開）！」

油輪無線電哀號「我們中彈了」

根據日本媒體取得的無線電錄音檔顯示，一艘行駛於波斯灣的油輪18日疑似遭伊朗革命衛隊高速快艇逼近攻擊，船員情急之下以無線電呼救，聲音中夾雜著類似槍聲的爆響。

錄音中可聽見船員不斷高喊，「告訴伊朗革命衛隊，拜託不要攻擊我們，拜託不要攻擊，我們會關掉引擎，我們會關掉引擎，可以嗎？」船員隨後又透過無線電說道，「不要攻擊我們！請告訴那艘快速攻擊艇停止射擊。」事實上，根據《華爾街日報》報導，儘管伊朗海軍主力因遭受攻擊損失慘重、戰力大減，但其用於控制荷莫茲海峽的快速攻擊艇有6成以上仍毫髮無傷。

隨後錄音檔開始出現槍聲與砲聲，疑似油輪遭到攻擊。船員則再度開口稱，「我們會折返！我們會折返！目前受到攻擊，我們被攻擊了，請求支援，請求支援，我們是遭受攻擊的船隻。」

伊朗國營媒體先前曾承認在荷莫茲海峽對2艘印度籍船隻採取行動，並將其強制驅離，但目前尚無法確認與這段錄音檔的關聯。

川普態度強硬暗示不排除再度出手

伊朗革命衛隊18日突然宣布，由於美國不願解除對伊朗的海上封鎖，因此將再度封鎖荷莫茲海峽。伊朗18日透過《塔斯尼姆通訊社》稱，由於美國的過度要求，因此伊朗拒絕再度進行協議。

對此，美國總統川普18日對外強調，雙方溝通管道依然暢通，進展「非常順利」。川普直言，「47年來沒有人敢正面與伊朗交鋒，導致他們有點傲慢了。」而談到是否停火，川普直言，停火期限屆時「或許不會延長」，但是美軍會持續封鎖荷莫茲海峽，「很遺憾，到時候我們可能不得不重啟轟炸。」