1.25兆卡關爆軍方處級官員倦勤想退伍　顧立雄：已了解！訊息不實

記者陶本和／台北報導

1.25兆軍購案持續在立法院卡關，近來傳出國防部戰規司長黃文啟因對部屬口氣嚴厲，戰規司建軍規畫處翁姓處長倦勤想打報告退伍。對此，國防部長今（20）日顧立雄表示，沒有這個訊息，這個訊息是不實的，他已經有做過了解，沒有要請辭的事實存在；而黃文啟被問及此事也表示，大家盡全力把事情做好，希望軍購能夠有好的結果，會盡可能向立法院說明。

▲國防部長顧立雄出席立法院外交及國防委員會 。（圖／記者劉耿豪攝）



立法院今日國防外交委員會今日就軍購案召開秘密會議，顧立雄於會前接受媒體訪問時表示，國防部已經一再強調，現在所提出的1.25兆是經整體作戰需求所提出的系統性、整體性的規劃。他強調，所以今天希望做完詳細的專案之後，1兆2500億的預算能夠獲得能夠支持。

顧立雄表示，現在審議的是條例，條例通過之後，每一個預算案都要送進立法院，立委們也是要依照這個立法院的程序來審議，決定是否通過，所以國防部的立場，基於聯合戰力規劃的需求，當然是希望每個案子都能夠通過，也希望朝野不分黨派能夠予以支持。

另外，有關外媒報導指出，美國跨黨派參議員致函台灣立委稱華府數周內將批准對台軍售一事，顧立雄強調，國防部跟美國戰爭部、安合局一直都密切的協調聯繫，要軍售的案項、交貨的期程等，都有經過綿密的溝通，以及取得供售的意願，國防部會持續的跟美國戰爭部、安合局來協調。