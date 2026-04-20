立委建議淡江大橋「汽機車混流」　運安會納研討

▲淡江大橋機車道（右側）遭民眾質疑過窄，左側為人行道及自行車道。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋5月12日將正式通車，不過卻遭民眾質疑機車道過於狹窄像「狗道」，一個車禍就可能造成癱瘓。立法院交通委員會預計周四前往淡江大橋考察，立委洪孟楷邀運安會出席，並拋出汽車道汽機車混流可能性。運安會今（20日）表示，未來運輸安全研討會將提出該議題討論外，道路安全檢核機制也可納入機車道。

淡江大橋機車道過窄引發民眾質疑，不過公路局公布淡江大橋機車道寬度為2.5公尺，符合公路設計規範，並採機車專用車道通行，公路局也已邀專家檢視優化作業。

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立法院交通委員會今邀請國家運輸安全調查委員會業務報告，立委洪孟楷質詢時表示，民眾發現淡江大橋機車道太窄，一台摩托車通行，車道就已經滿，橋上若發生碰撞可能造成危險，外界認為像「狗道」，運安會過去是否給予機車道寬度多少才安全的建議，公路局規範認定寬度符合規定，但民眾體感認為太窄，且兩側有鋼索，發生碰撞非同小可。

▲國家運輸安全調查委員會主委林信得。（圖／記者李姿慧攝）

運安會主委林信得表示，我國尚未建立道路安全審核機制，導致道路工程規劃、設計、施工、管理及養護欠缺考量交通安全因素之情況，已建議交通部儘速建立道路安全審核機制，且該機制也許可以擴大，不僅針對汽車道，也可以納入機車道。

洪孟楷也拋出淡江大橋是否要保留機車專用道或採混合車道議題，洪孟楷指出，機車專用道美其名是保護機車，但也帶有歧視的概念，過去道路設計重視汽車族，但全台有1400多萬輛機車，目前部分橋樑路線採混合車道，外界有兩個看法，一個是兩輪的機車以及四輪的汽車不應該混流行駛，大車容易對機車逼車，但也有另一種看法認為機車專用道是一種歧視。

▲立委洪孟楷。（圖／記者李姿慧攝）

洪孟楷指出，淡江大橋機車道較窄，發生碰撞救護車如何上來，擔架如何跨越柵欄，通車前應滾動檢討，並提出解決方案，本周四交通委員會也安排到淡江大橋考察，當天也會納入淡江大橋機車道議題，盼邀請運安會出席，提供專業意見。

林信得表示，針對機車是否行駛混合車道，未來在運輸安全研討會，將會帶入該議題討論，請相關單位注意。