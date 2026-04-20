　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

▲鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委洪孟楷日前提出「鞭刑公投」案，獲得52名立委連署。民進黨議員卓冠廷則喊話，鞭刑在基層的支持度，遠比想像中的高，執政黨應該提出對案，加上反滲透法、國安法，也要鞭刑。對此，前立委鄭運鵬19日表示，自己有信心，不管納入什麼犯罪態樣，到時候被鞭刑的人，和現在主張鞭刑的人會有高度重疊，倒楣的都是主張的這類人，某種程度上，打下去才會知道痛，共勉之，共鞭之！而且政府是負責打人的！何必幫忙想太多呢？

鄭運鵬表示，鞭刑這種考驗國民法治素養的議題，自己認為可以當作社會試驗沒關係，這種時代，政府也可以不需要自作多情幫可能的冤獄被害者設想，至於那些永遠出一張嘴的歐洲左派國家、團體也不太需要理他們，拿新聞告訴他們是藍白的訴求，國人也不太反對，這樣就算了。

鄭運鵬直言，自己很有信心，不管是納入什麼樣的犯罪態樣，到時候被鞭刑的人，和現在主張鞭刑的人會有高度重疊，之前假道學的加重選舉舞弊、法庭直播等修法，倒楣的都是主張的這類人。

鄭運鵬說，自己會有這種信心，和政黨傾向無關，而是多年的看人心得「假道學的人，都經不起自己檢驗」，一肚子壞水的人，才有能力滿嘴仁義道德。

鄭運鵬說，某種程度上，打下去才會知道也會痛，那些人權國家通通是自己有痛過的。共勉之，共鞭之！而且政府是負責打人的！何必幫忙想太多呢？

▼國民黨立法院黨團由立委洪孟楷召開【鞭刑公投】記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨立法院黨團由立委洪孟楷召開【鞭刑公投】記者會。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不只乾哥乾妹！YT頻道爆紅　網激推2大案
伊朗早有「核彈級武器」！　美伊最新談判一次看
夫遭爆進口中國食材「洗產地」　藍女議員發聲明道歉
快訊／2台人魂斷阿蘇火山口　日擬出動「秘密武器」回收遺體
i-dle「3國10城市巡演全砍」！　Cube證實：重新整備

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

鄭麗文訪中申請480萬補助　林佳龍：很矛盾、習近平制裁民主基金會

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

索馬利蘭PO中華民國國旗照！　歡迎賴清德造訪非洲

1.25兆卡關爆軍方處級官員倦勤想退伍　顧立雄：已了解！訊息不實

藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

賴清德任內無法過境美國本土？　林佳龍：時間會回答、我們選擇很多

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

鄭麗文訪中申請480萬補助　林佳龍：很矛盾、習近平制裁民主基金會

曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

索馬利蘭PO中華民國國旗照！　歡迎賴清德造訪非洲

1.25兆卡關爆軍方處級官員倦勤想退伍　顧立雄：已了解！訊息不實

藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

賴清德任內無法過境美國本土？　林佳龍：時間會回答、我們選擇很多

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

坐擁湖景「㵘光」5月改全自助式Buffet　最低399元吃到飽

住宿券優惠今起開搶　3300元起住全台6飯店、送咖啡廳抵用券

20年租約到期！台北福容一館7/31熄燈　祭餐飲優惠、抽20萬住宿券

馬鈴薯發芽「法國人照吃」？　Cheap傻眼：網軍在害人

瘦男血脂飆破3000！醫揭「致死率50%疾病」：能活著出院算幸運

國泰調查：逾4成民眾看漲未來半年房價漲幅超過3％　比例轉弱

男路倒遭警認定酒駕扣留　中風腦出血+積水...晚3小時送醫險害命

滿載200萬桶原油駛向台灣　超大型原油油輪通過荷姆茲

快訊／台中市議會又停電！電腦突然全黑達15mins 　台電曝原因

賴清德出訪前爆我史瓦帝尼大使貪汙　國安單位追查中方操作軌跡

【紅光衝天】嘉義暗夜惡火吞透天厝　陽台找到3人無生命跡象

政治熱門新聞

大甲媽C位爭奪戰！藍縣長、綠鎮長接轎爆衝突

李貞秀笑了！　還想當立委提「假處分」：是我的搶不走

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

藍女議員老公涉詐欺　遭檢方偵辦

李貞秀提假處分　黃國昌喊不擔心：她跟王金平狀況完全不一樣

老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

藍議員老公涉詐欺　「洗產地」手法曝光

水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫回擊了

李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

美國學者示警：台灣對美軍購仍卡關　美國恐怕已沒剩多少耐心

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾當選後解決

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

他雙手支持鞭刑！先適用反滲透法　性侵採「去鞭刑」割掉永絕後患

更多熱門

相關新聞

2台男大馬詐騙被捕　恐判10年加鞭刑

2台男大馬詐騙被捕　恐判10年加鞭刑

馬來西亞檳州警方破獲一個窩藏公寓的詐騙集團，當場逮捕11名來自多國的男女嫌犯，其中包括2名台籍男子。根據當地媒體報導，嫌犯們若被定罪，可能判處最高10年徒刑，甚至加上鞭刑與罰款。

傳中共施壓商總聯合七大公會挺惠台十措施　綠委：以商逼政老手法

傳中共施壓商總聯合七大公會挺惠台十措施　綠委：以商逼政老手法

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

許毓仁：藍版軍購案+N不可行　別變國安破口

許毓仁：藍版軍購案+N不可行　別變國安破口

拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾當選後解決

拆公館圓環後中永和仍塞車　李四川承諾當選後解決

關鍵字：

鄭運鵬卓冠廷洪孟楷鞭刑國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

梁家輝5度奪金像影帝哽咽謝愛妻

「世界最長蛇」網紋蟒狂出沒高雄

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面