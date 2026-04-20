藍營推鞭刑公投　鄭運鵬：政府何必幫忙想太多？倒楣的都是主張的人

▲鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委洪孟楷日前提出「鞭刑公投」案，獲得52名立委連署。民進黨議員卓冠廷則喊話，鞭刑在基層的支持度，遠比想像中的高，執政黨應該提出對案，加上反滲透法、國安法，也要鞭刑。對此，前立委鄭運鵬19日表示，自己有信心，不管納入什麼犯罪態樣，到時候被鞭刑的人，和現在主張鞭刑的人會有高度重疊，倒楣的都是主張的這類人，某種程度上，打下去才會知道痛，共勉之，共鞭之！而且政府是負責打人的！何必幫忙想太多呢？

鄭運鵬表示，鞭刑這種考驗國民法治素養的議題，自己認為可以當作社會試驗沒關係，這種時代，政府也可以不需要自作多情幫可能的冤獄被害者設想，至於那些永遠出一張嘴的歐洲左派國家、團體也不太需要理他們，拿新聞告訴他們是藍白的訴求，國人也不太反對，這樣就算了。

鄭運鵬直言，自己很有信心，不管是納入什麼樣的犯罪態樣，到時候被鞭刑的人，和現在主張鞭刑的人會有高度重疊，之前假道學的加重選舉舞弊、法庭直播等修法，倒楣的都是主張的這類人。

鄭運鵬說，自己會有這種信心，和政黨傾向無關，而是多年的看人心得「假道學的人，都經不起自己檢驗」，一肚子壞水的人，才有能力滿嘴仁義道德。

鄭運鵬說，某種程度上，打下去才會知道也會痛，那些人權國家通通是自己有痛過的。共勉之，共鞭之！而且政府是負責打人的！何必幫忙想太多呢？

▼國民黨立法院黨團由立委洪孟楷召開【鞭刑公投】記者會。（圖／記者湯興漢攝）