李貞秀提假處分　他點最新觀賽重點：誰才是立委？韓國瑜頭痛了

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，也喪失不分區立委資格，但她19日開直播表示，已提出假處分，要讓民眾黨程序暫停。對此，前民眾黨中央委員張益贍今（20日）點出民眾黨「分手擂台」最新觀戰重點就是「李貞秀和許忠信誰是立委」？李貞秀未走完「解職程序」，現在立法院長韓國瑜頭痛了，要讓許忠信宣誓就職？還是讓李貞秀繼續當立委？4／22盒子才會打開。

張益贍表示，民眾黨「分手擂台」觀戰重點「李貞秀和許忠信誰是立委」？他指出，李貞秀聲請「假處分」，強調保有30天的民眾黨內申覆期，且立院離職文件她也尚未簽署。「是我的搶不走」，堅持自己仍具有立委資格。

張益贍表示，但民眾黨已經將遞補許忠信的公文送達中選會和立法院，原預計在4／22（二）宣誓就職。

張益贍說，也就是許忠信尚未完成立委「宣誓就職」程序，李貞秀的立委資格也還未走完「解職程序」。兩人現在誰是立委？處於一種「薛丁格的貓」的量子疊加態。

張益贍直言，現在立法院長韓國瑜頭痛了，是要讓許忠信宣誓就職？還是讓李貞秀繼續當立委？4／22盒子才會打開。

張益贍大酸，要不柯文哲乾脆把「兩年條款」變一年，一人當一年算了？

▼張益贍。（圖／翻攝自張益贍臉書）