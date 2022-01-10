林靜儀狂勝「最大輸家竟是這一位」！　網酸爆：最惹人厭

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林靜儀狂勝「最大輸家是陳柏惟」！　網酸爆：最惹人厭

記者邱晟軒／綜合報導

中二補選，藍綠廝殺，最終由民進黨籍候選人林靜儀以8萬8752票，擊敗國民黨籍候選人顏寬恒。然而對於補選結果，就有網友聲援去年遭罷免的陳柏惟，認為若他還能再選，得票數一定比林靜儀多，直呼，「陳柏惟是不是被白罷免了？」

競選總幹事、遭罷免的台灣基進前立委陳柏惟昨晚出席林靜儀勝選晚會時表示，中二補選結果證明，國民黨主導的報復性罷免讓中二空轉，盼報復性罷免告個段落。

陳柏惟更指出，「顏哥哥」連續二次的失敗，是歷史以來，創下同一屆內連輸兩次的人，這不是虧他，是要表示不要利用民主制度來達成個人或家族利益。

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▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲陳柏惟激擁林靜儀。（圖／陳柏惟臉書）

對此，就有一名替陳柏惟打抱不平的網友在PTT以「陳柏惟是不是被白罷免了」為題發文表示，「即便顏寬恒選票達到上次罷免陳柏惟的門檻，還是輸啊！當初顏跟陳雙方都拿十幾萬票，結果罷免卻只要用這種門檻就可以通過？我不想討論是誰提議修這個法，但既然惡法亦法已成為事實，是不是該修正罷免門檻了。」

該網友認為，「我覺得一個人要被罷免是要被極度厭惡和唾棄才應該發生的事情，不然五五波的選區動不動就一次罷免，傷財也傷民。」

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲林靜儀贏得補選，陳柏惟昨晚一上台就噴淚。（圖／記者湯興漢攝）

他表示，「陳柏惟不僅公開支持林靜儀，還直接擔任她的總幹事，林靜儀說白一點就是背負著陳柏惟的力量在選舉，說白一點陳柏惟若還能選，他能拿得票一定還比林靜儀多，所以，罷免是否該修門檻了呢？」

然而貼文曝光後，立刻掀起許多網友抱持不同看法，紛紛表示林靜儀勝選不等於選民同樣認同陳柏惟，「有點慘，這樣表示選民真的不要你」、「不是大家愛顏家，是大家討厭陳柏惟+1」、「只代表陳最惹人厭」、「代表是他個人的問題，不是黨的問題」、「陳柏惟會被罷免成功真的是代表他太廢」、「肇事逃逸太傷，被罷剛好而已」、「代表3Q真的爛，不是什麼顏家勢力才被罷」。

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲網友熱議，陳柏惟被罷免的原因。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

不過也有網友認為，「根據這次的結果來看，民進黨當初在多花一點點力棒陳柏惟，絕對不會被罷掉，說不定民進黨也暗中幫助罷免方，當初陳柏惟都說要自己黨提名，所以看來就是想換上自己人，畢竟對方是第四大黨唯一的立委，有機會早點幹掉就早點幹掉。」

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