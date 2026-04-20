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透天厝惡火全面燃燒「僅1消防車能進去」　一家三口慘死陽台

記者翁伊森、許力方／嘉義報導

嘉義市東區19日晚間發生嚴重住宅火警，大雅路二段一處透天厝起火，火勢迅速全面燃燒，消防人員趕到並於1小時撲滅火勢後，在3樓陽台尋獲一家三口，5歲女童與翁姓夫妻送醫搶救後陸續宣告死亡，釀成3死悲劇。

火勢迅速延燒　受限巷道搶救困難

消防局晚間8時接獲通報，指大雅路二段560巷民宅起火，5分鐘內抵達時已全面燃燒，火光直竄屋外。由於現場為無尾巷，僅能容納一輛消防車進入，其餘車輛需在外待命，影響搶救效率。消防人員掌握3樓有人受困，但只能自1樓向上進攻，增加救援難度。

經出動約8車40人灌救，火勢於晚間9時48分撲滅。搜救人員隨後在3樓陽台發現3人倒臥，已無生命跡象，緊急送醫處置。

▲▼嘉義暗夜惡火吞透天厝　紅光衝天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義透天厝暗夜惡火，釀一家3死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

一家三口送醫不治　屋主當時不在國內

經查，死者為翁姓男子、張姓妻子及年僅5歲的女童。女童送往聖馬爾定醫院後，於晚間9時多宣告不治；夫妻則送往嘉義基督教醫院搶救，仍因傷重不治。

警方指出，該屋屋主為張姓女子，案發時人在國外，屋內實際居住者為翁姓一家三口。初步勘查，3樓為外推陽台並設有窗戶，非傳統鐵窗結構，但火勢蔓延速度異常迅猛，不排除與室內裝潢或其他助燃因素有關。

消防單位表示，現場燃燒猛烈，詳細起火原因仍待進一步鑑識釐清。

▲▼嘉義暗夜惡火吞透天厝　紅光衝天。（圖／記者翁伊森翻攝）

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