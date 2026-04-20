藍議員老公涉詐欺　「洗產地」手法曝光

▲邱于軒（右2）過去曾砲轟民進黨政府進口蛋標示及流向問題，未料老公捲入食材洗產地、涉嫌詐欺等爭議。（翻攝國民黨高雄市黨部）



圖文／鏡週刊

國民黨高雄市議員邱于軒老公張簡正偉開設的大發食材行，遭爆將購入的中國芝麻及越南香菇「洗產地」，自行印製食品標籤「貼標」假冒產地是台灣的國產食材，販售給高雄多家餐飲店家及學校。據透露，高雄市衛生局去年11月間前往大發食材行稽查時，除查到銷貨單及分裝好的庫存白芝麻及香菇，另發現紙箱印有「中國」產地的芝麻，以及紙箱外包裝印有越南文「NAM HUONG」的香菇，相關資料及照片、單據已移送雄檢偵辦，真相待司法釐清。

本刊調查，張簡正偉是在去（2025）年11月初向「麥多多實業社」購入一箱18公斤的「金香炒麻仁（熟）」，該食材紙箱外部標示品名是「炒麻仁」，製造商是彰化芳苑赫赫有名的「富味鄉食品」，產地則標示「中國」。未料，食材行購入這箱中國產的芝麻後，分裝成品名為「白芝麻」的食材，並自行將產地為中國的芝麻「貼標」改為台灣國產，再販售給下游店家、甚至校園，成為學童的營養午餐食材。

▲張簡正偉的大發食材行遭控將來自越南的香菇，分裝改標成台灣香菇，並販售給店家及國小。（吹哨者提供）

檢方從高市衛生局的稽查報告發現，這些透過大發食材行「洗產地」的中國芝麻，已在去年11月間出貨給高雄的學校及不知情下游店家，包括林園的王公國小、咚雞咚雞（鳳山加盟店）、悟饕（鳳山）、左餃右餃（熱河店）、老山西鍋物（楠梓）、卡濰咖啡（左營）、極鮮火鍋（鳳山五甲）等。

▲檢方查出，張簡正偉的大發食材行販售給下游店家的香菇，疑似來自越南。圖為該食材行內印有越南文的香菇紙箱。（吹哨者提供）

不只如此，檢方也查出，去年11月5日，大發食材行另向高雄鳳山的「欣意食品」購入一箱27公斤的香菇，產地標示原是越南，沒想到，該食材行又依客製重量在廠內進行分裝，並自行印製食品標籤，貼標成台灣國產的「香菇（鈕釦菇） 」，接著在隔天賣給不知情的下游店家，其中有2公斤恐流入高雄市林園國小。

爆料者告訴本刊，我國目前海關禁止中國香菇進口，允許越南香菇進口，不少立委過去均曾質疑，中國香菇可能混充成越南香菇，再轉進台灣銷售，大發食材行所涉及的貼標、洗產地行為，恐讓不知情的學校或下游店家買到來路不明的食材，衝擊民眾甚至是學童的飲食安全。



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