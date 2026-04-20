老公涉詐欺　藍議員是國民黨要角二代

▲邱于軒2018年競選議員時，曾改裝老公張簡正偉的大發食材行貨車，當作競選宣傳車。（翻攝邱于軒臉書）



圖文／鏡週刊

國民黨高雄市議員邱于軒老公張簡正偉開設的大發食材行，遭爆將購入的中國芝麻及越南香菇「洗產地」，自行印製食品標籤「貼標」假冒產地是台灣的國產食材，販售給高雄多家餐飲店家及學校。事實上，邱于軒及老公張簡正偉都是政治世家，邱父邱大展曾任北市財政局長及國民黨行管會主委，婆婆、即張簡正偉的媽媽則是前高雄縣議員黃碧霞。本刊調查，2018年邱于軒競選議員期間，張簡正偉開設的大發食材行，曾提供貨車給邱于軒改裝、供宣傳使用，邱還在臉書貼文形容這部「軒」傳車就是她的「最佳行動分身」。

邱于軒過去也曾遭質疑，協助老公張簡正偉的「大發食材」及「大發冷凍食品」等公司標得高雄市中小學營養午餐標案，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》及《貪污治罪條例》。

前促轉會副研究員吳佩蓉當年指控，邱于軒在2019年1月間發函給高雄林園高中，文中寫：「貴校家長陳情有關營養午餐菜色不佳問題，亦反映貴校在加入員生消費合作社後，疑似有回饋金之傳聞，為保護貴校名譽將著手調查，以維護校方家長和師生之權益」，並請學校「提供5年內營養午餐得標廠商的合約、菜單和價格表，以杜悠悠之口。」

隨後，在當年2月間，張簡正偉的大發食材行申請加入消費合作社，並成為試辦廠商；3月間，該公司便開始參與營養午餐投標，並連續獲得林園高中等共26筆標案，總得標金額571萬餘元。

▲大發食材行由藍營高雄議員邱于軒老公張簡正偉獨資成立，並擔任負責人。（翻攝Google Maps）

儘管此案當時經雄檢偵辦以查無不法簽結，但監察院卻認定，張簡正偉參與26筆高雄市政府與學校採購案，卻未在投標文件內據實表明其妻為邱于軒，已違反《公職人員利益衝突迴避法》第14條，共重罰他名下二間公司140萬餘元。儘管張簡正偉當時不服向監院提出訴願，但經監察院訴願審議委員會審查後，認為原處分無違法或不當應予維持，訴願駁回。

▲邱于軒與老公張簡正偉曾遭控未利益迴避，標下多個高雄市中小學營養午餐標案，最後檢方查無不法簽結，但張的公司仍遭監院重罰。（翻攝Wecare高雄臉書粉專）

事後張簡正偉發聲明說，單純是因邱于軒當時是新科議員，他們還不熟悉行政法規和新身分，因此若有罰款會虛心接受，但有人以特權，甚至各種極盡侮辱的字眼，來明示、暗示他靠著太太邱于軒的關係特權投標，「這樣的羞辱，我不認為我需要忍受。」

邱于軒當時則強調，此事跟她個人無關，被裁罰的對象是她先生的公司，不是她；她個人在外界遭受質疑之處，都已在法院相關訴訟中得到清白，無任何不法情事，希望外界不要將她和她先生的事情混為一談。

如今張簡正偉又因名下的大發食材行涉貼標、洗產地遭偵辦，且同樣涉及校園的營養午餐，真相有待司法儘速釐清、查明。



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