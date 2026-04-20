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深夜打撈女浮屍！台南北門永華溝大排尋獲　死者為失蹤協尋人口

▲台南市北門區永華溝大排20日凌晨傳出溺水案件，警消出動人車到場救起1名60歲陳姓女子，但已明顯死亡。（民眾提供）

▲台南市北門區永華溝大排20日凌晨傳出溺水案件，警消出動人車到場救起1名60歲陳姓女子，但已明顯死亡。（民眾提供）

記者林東良／台南報導


台南市北門區20日凌晨傳出溺水援案件，位於北門國中對面永華溝大排，消防局於凌晨2時25分接獲員警轉報後，立即派員趕往現場處理，警消到場後發現一名女子漂浮水面，經打撈上岸發現已明顯死亡，並由警方確認身分後，初步查明為失蹤協尋人口，全案後續交由轄區警方辦理。


消防局指出，20日凌晨2時25分受理通報，出動5車、1艇、11名警消人員前往處理，由學甲副中隊長擔任指揮官，全案另同步通報消防署、區長台南市意外事故小組。消防人車於凌晨2時44分許抵達現場後，隨即展開救援作業，並於晨2時51分許發現該女子位置，並持續進行接觸與吊掛作業。


直到凌晨3時27分，救援人員順利接觸溺水者，隨後由學甲分隊配合將女子吊掛至岸邊，於3時57分完成打撈上岸。經現場檢視，死者已明顯死亡，未送醫救治。


警方到場後隨即進行身分確認，查證死者為60歲陳姓女子，並為列冊失蹤協尋人口，現場後續交由轄區警方接手處理，以釐清詳細案情及相關原因。消防局表示，案件發生後各單位依程序到場處置，現場於凌晨4時13分任務完成後，人車收拾裝備返隊，後續將由警方依規定報請相驗，進一步釐清死因與案發經過。


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