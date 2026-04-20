纜線垂落釀禍！基隆90歲翁騎車遭勾倒　崇法街雙向封閉交通大亂

▲基隆一名90多歲老翁騎機車時勾到掉落的電纜線連人帶車倒地，所幸並無大礙。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市信義區今(20)日上午通勤時段傳出突發狀況，崇法街一段有纜線不明原因垂落至路面，導致一名90歲老翁騎機車經過時遭勾倒，人車應聲倒地。所幸老翁僅有輕微擦傷，意識清楚，經現場檢視後表示無需送醫。目前雙向車道全面封閉，相關業者正全力搶修，呼籲駕駛人提早改道通行。

警方表示，事故發生在上午7時30分左右，當時正值上班、上學尖峰，該條纜線掉落橫跨雙向車道，9旬老翁行經該處時遭纜線勾倒，警消獲報後立即趕抵現場處理，經初步檢視，老翁僅有擦傷，意識清楚，並表示無需送醫治療。由於崇法街為當地重要聯外幹道，連接深澳坑一帶通往市區，突發封閉使車流無法通行，周邊路段包括深澳坑路出現明顯壅塞，車陣一度回堵。

▲▼目前尚未釐清掉落電纜來源，雙向道路都因受影響全面封閉。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，經通知台灣電力公司人員到場確認後，已排除為電力輸電線路，初步研判為電信業者的光纖纜線。相關單位正持續釐清纜線來源，並要求業者儘速派員到場處理與復原。目前事故路段仍持續封閉，現場由警方指揮交通，呼籲駕駛人提早改道，避免進入管制區域，以免影響行程或發生危險。