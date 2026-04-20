法國貨櫃船遭伊朗開火示警受損　川普：違反停火協議

▲法國航運巨頭達飛海運（CMA CGM）的貨櫃船。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

法國航運巨頭達飛海運（CMA CGM）19日表示，旗下一艘貨櫃船18日在荷莫茲海峽遭伊朗開火示警，船隻受損，但船員全員平安。聯合國下屬機構國際海事組織（IMO）證實一艘懸掛法國國旗的船隻捲入這起事件，但並未透露船隻具體受損程度。

法航運巨頭旗下船隻遭開火示警

法廣、半島電視台等報導，這艘船隻為CMA CGM Everglade，4月18日在阿曼庫姆札爾（Kumzar）以北海域的荷莫茲海峽航行時遭開火。國際海事組織指出，這起事件並未造成人員傷亡或造成汙染。

此前，美國總統川普透過自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，伊朗決定在荷莫茲海峽開火，這完全違反停火協議，伊朗還瞄準一艘法國船隻及一艘英國貨輪。

國際海事組織表示，自今年3月1日以來，荷莫茲海峽及整個中東海域已累計發生多達24起事件，情勢不容樂觀。

伊朗原先宣布重新開放荷莫茲海峽，隨後卻急轉彎宣告封鎖，聲稱此舉是對美國持續封鎖伊朗港口的反制行動。多方消息顯示，伊朗18日曾向多艘試圖通過荷莫茲海峽的船隻開火示警或威脅，包括懸掛印度國旗的「山瑪前鋒號」（Sanmar Herald）原油油輪。

英國海事安全機構UKMTO指出，當天還有一艘貨櫃船遭不明彈體擊中，但並未引發火災；分析指，可能就是法國達飛海運的船隻。