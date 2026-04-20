快訊／2台人墜機魂斷阿蘇　日擬出動「秘密武器」進火山口回收遺體

▲阿蘇火山1月發生觀光直升機墜機事故。（圖／記者張方瑀攝）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇市1月發生觀光直升機墜毀阿蘇中岳第1火山口的慘劇，當時機上2名台灣籍旅客與1名日本籍機長失蹤，且生存可能性極低，由於火山口內地形險惡且持續有火山噴發風險，導致搜救任務停擺。最新消息指出，有關單位17日展開具體協議，擬邀請曾參與2016年熊本地震復建工程的民間業者，動用「無人機重機具」進入火山口，展開遺體與機體殘骸的回收行動。

放棄隊員入火口！改用「遠端重機」執行地獄級作業

失事觀光直升機1月20日墜落後，因受限於環境條件，救援任務數度卡關。警方2月18日利用空拍影像在墜毀直升機旁發現3具疑似人影，但基於火山口內高溫、毒氣與崩塌風險，警方當時無奈宣布放棄人員進入搜救，而家屬也同意以救援人員安全為第一優先。

根據《熊本日日新聞》報導，為了回收罹難者遺體及失事殘骸，相關單位現正與一家外縣市營造業者協調。該業者曾在熊本地震期間，於南阿蘇村阿蘇大橋附近展現卓越的「遠端操控機具」技術，利用特殊開發的重機具，在極高難度的坡面進行復舊作業。透過此技術，作業員可不必親臨火口危險區，即可完成遺體與機體的清理回收。

20日防災會議拍板，火山口管制區域將有限度開放

由阿蘇火山周邊3市町村、警消機關組成的「阿蘇火山防災會議協議會」，將於20日在阿蘇市召開事故後首次會議。會中將針對具體的回收作業程序、路徑，以及是否僅對作業人員開放火口周邊禁區進行細部討論。

這場事故後，阿蘇火山的火山口參觀行程全面中止，且至今尚無恢復跡象。