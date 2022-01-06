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王詹樣基金會獎助學金最高一萬元　雲林偏鄉1296名學子受惠

▲台塑企業「王詹樣基金會」藉由發放獎助學金幫助品德優良、有志向學的學生，並於1月5、6日至雲林麥寮鄉、台西鄉發放，本次共計1296名學子受惠，總金額高達345萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業「王詹樣基金會」藉由發放獎助學金幫助品德優良、有志向學的學生，並於1月5、6日至雲林麥寮鄉、台西鄉發放，本次共計1296名學子受惠，總金額高達345萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業深信教育是脫貧捷徑，「王詹樣基金會」藉由發放獎助學金幫助品德優良、有志向學的學生，並對於在艱困環境中仍能努力不懈之弱勢學子挹注正能量，期望能鼓勵學生奮發向上，翻轉人生與家庭困境。獎助學金於1月5、6日至雲林麥寮鄉、台西鄉發放，本次共計1296名學子受惠，總金額高達345萬元。

「王詹樣基金會-獎助學金」發放對象，低收入戶大學生每人1萬元，高中5千元，中低收入戶大學5千元，高中3千元，一般家庭大學2千5百元，高中1千5百元。台塑企業辦理獎助學金不僅給予學子正向的支持與鼓勵，更以實際行動至麥寮及台西鄉各村發放獎助學金及紅包，讓學子在學習的道路上不孤單，有台塑企業陪伴度過高中及大學求學時光。

台塑企業「王詹樣基金會-獎助學金」從2004年開辦至今已嘉惠2萬1千多名學子，受獎人數從開辦至今逐年增加。麥寮鄉單親的許同學表示，因家庭因素經濟上無能力上補習班，從小和姐姐便立定志向認真苦讀，姐姐考上台大外文系，已畢業至外商公司上班，現在能協助分擔家中經濟，十分感謝求學過程中有台塑企業的獎學金不間斷的給予支持與鼓勵。

台塑企業表示，辦理獎學金迄今已18年，每每至各村發放，都能看見受獎村民間寒暄關懷彼此孩子就學情形，企業希望帶動正向力量，讓雲林在地更多學子受惠，並持續推動各項公益，從捐贈雲林縣國中小學午餐食材經費、國一女生HPV疫苗，到收容人彩虹計畫、老人肺炎疫苗及長青食堂設備捐贈等，拋磚引玉持續於社會各個角落奉獻，落實創辦人「取之於社會，用之於社會」理念。

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