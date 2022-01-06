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懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援僅18分送達醫院順產

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所上月27日下午15時許突然一輛自小客車緊急於分駐所前，下來一名男子面露驚慌急奔至分駐出所，指出車上懷有雙胞胎身孕的妻子羊水提早破了，請求警方協助。警方立即判斷，距離醫院除達30公里逢下雨又近下班時段，恐怕延誤，立即進行開道帶路，僅花18分鐘抵院，母子均安。　

▲警員以巡邏車火速開道至虎尾若瑟醫院，使原本需30分鐘以上路程，最後只花18分鐘即趕到，孕婦順利抵達醫院生產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員以巡邏車火速開道至虎尾若瑟醫院，使原本需30分鐘以上路程，最後只花18分鐘即趕到，孕婦順利抵達醫院生產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，當日約15時20分，劉姓男子衝進分駐所焦急向員警說車上的妻子懷孕破水，且子宮急速收縮疼痛難耐，因身懷雙胞胎，怕延誤至醫院，可能造成母子的危險，且正值接近下班尖峰時段，天氣寒冷又下著雨，如車潮更多塞在車陣中動彈不得，便急忙至派出所向警方求助。

臺西警分局表示，麥寮分駐所警員蔡佾璋、李松翰獲知情形後，為爭取送醫時間，立即以巡邏車開道，一路開警示燈、鳴警報器，並由通報勤務指揮中心請119救護車待命，火速開道至虎尾若瑟醫院，使原本需30分鐘以上路程，最後只花18分鐘即趕到，孕婦順利抵達醫院生產。

據了解，事後劉男向警方表示，這是第二胎，妻子這次身懷雙胞胎，原本預產期約還一周的時間，但下午突然破水落紅，有急產現象，幸有員警及時協助救援，縮短路途所需時間，才能讓小生命平安誕生。 臺西警分局呼籲，若民衆遇到類似緊急救護情況，應撥打119因救護車上有專業救護設備，消防員能提供即時妥善照護，以免耽誤黃金救援時機。

▲警員以巡邏車火速開道至虎尾若瑟醫院，使原本需30分鐘以上路程，最後只花18分鐘即趕到，孕婦順利抵達醫院生產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮分駐所警員蔡佾璋、李松翰，為爭取送醫時間，立即以巡邏車開道，使原本需30分鐘以上路程，最後只花18分鐘即趕到，孕婦順利抵達醫院生產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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