整日未見老伴報警急尋　雲林警「視訊認親」10分鐘找回迷航翁

▲正於斗南鬧區巡邏中的警員林建銘、李怡娟調轉車頭找尋好像有看過的身影，數分鐘內果真於巷子內找老翁，立即以手機與婦人進行視訊，確定為走失的阮姓老翁沒錯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

本月3日晚間一名婦人急匆匆奔進斗南警分局報案，指出80多歲的丈夫一早出門未歸，以為去廟口聊天，但問了鄰里才知根本沒人見著，焦急向警方求助。得知老翁高齡，斗南警方隨即調派線上警力搜索，巡邏警員見通報照片似曾相識，回頭找到迷路翁，開啟視訊與其妻認親，距報案才花10分鐘，讓民眾驚讚高效率。

斗南警分局指出，婦人報案焦急表示，丈夫一早騎腳踏車出門，以為在廟口聊天忘了時間，眼見天黑出門尋找，經詢問鄰居及親戚也都表示沒看到丈夫，別無他法只得向警方求助。因老翁患有輕微失智，恐怕是不知道回家的路因而迷失，請求警方協助找尋。

得知失蹤者為高齡長者，因近日日夜溫差大，恐夜越深氣溫急劇下降，老翁受不住天冷，警方在獲報後立即調派線上所有警力在轄區進行地毯式搜索，並一面通報各警政單位加強巡查，力求盡快找到老翁。

正於斗南市區巡邏中的斗南派出所警員林建銘、李怡娟，透過系統獲報有老翁走失，定睛一看照片，忽然想起數十分鐘前巡邏行經延平路一帶瞥見一名長者獨自於路旁行走，身上穿著與通報所述相似，旋即調轉車頭趕往該處沿線尋找，數分鐘內果真於巷子內找老翁，立即以手機與婦人進行視訊，確定為走失的阮姓老翁沒錯。

從婦人走進派出所那刻起算，到派出所員警找到老翁的時間僅僅過了10分鐘而已，婦人對於斗南警察的尋人效率感到十分驚訝；經將老翁帶回派出所詢問後，得知老翁當日一早獨自騎乘腳踏車到斗六，因為體力不濟無法騎回斗南，便改搭乘火車，但出斗南火車站後卻不知道回家路線，只能漫無目的行走，幸好員警機警及時找回老翁才沒發生憾事。

斗南警方護送夫婦倆返家後也叮嚀提醒婦人留心照護，並建議參考選用雲林縣府所推行之「天倫D+卡手環」以防萬一；斗南警方執行勤務同時也持續將單獨行動長者列為巡查重點，以防止憾事發生。

▲老翁當日一早獨自騎乘腳踏車到斗六，因為體力不濟無法騎回斗南，便改搭乘火車，但出火車站後卻不知道回家路線，只能漫無目的行走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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