死亡、出生比數差距拉大　雲林縣人口最快1月底前跌破67萬

▲雲林縣政府爭取中央前瞻計畫少子化友善政策闢建的「雲林縣綜合社會福利館」，就是一處兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者等共融空間，設有親子館、公設民營托嬰中心。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣總人口截至去年底67萬132人，較前年減少6741人，最快本月底前跌破67萬人，根據民政處統計資料，全縣20個鄉鎮市僅麥寮人口呈現正成長，增加744人，其餘19鄉鎮人口都負成長，出生人數比死亡人數少3500多人，是人口減少主因，另去年遷出國外登記人數約1700多人，加速拉高人口減少數。

雲林縣政府民政處指出，雲林縣老人人口比例已逾19%，近5年每年死亡人數平均約7200人，出生人數則維持在4000人左右，所以人口一直減少，遷出約比遷入多1000人，所以總人口數每年減少約5000人，去年因疫情影響，有1747人因連續2年未回國被除籍，比過去年均400人增加4倍。

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雲林縣政府表示，目前除了提升將生育津貼提高至第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎3萬元外，另包括幼兒園準公共化、提高育兒津貼等福利政策，降低家庭負擔鼓勵生育，同時積極增加未婚聯誼等活動，盼能提升結婚率。

▲台西鄉公所為鼓勵生育，去年起發放1萬元「新生兒金讚禮金」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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