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雲林首處「空品VIP區域」上路這類車不能走　3月起最高罰6萬

▲全國第一個校園「斗六市公誠國民小學空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，獲環保署於2021年12月27日來函確定核定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全國第一個校園「斗六市公誠國民小學空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，獲環保署於2021年12月27日來函確定核定。（圖／翻攝自google街景）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府實施移動污染源管制措施，歷經超過半年的推動、協商與送審，保署已於2021年12月27日來函確定核定「斗六市公誠國民小學空氣品質維護區」，該校四周道路均劃設為管制區，正式公告後自年3月1日起正式實施，禁止出廠滿5年燃油機車於管制時段內進出該空品維護區，違反規定者裁處6萬元以下罰鍰。

環保局副局長黃富義表示，為持續改善本縣空氣品質、維護縣民與敏感族群身體健康，環保局依空氣污染防制法第四十條第三項規定，優先劃設斗六市師生人數最多且附設幼兒園之雲林縣斗六市公誠國民小學為本縣第一個移動污染源空氣品質維護區，管制未定檢機車禁止進入該空品維護區劃設範圍內。

▲全國第一個校園「斗六市公誠國民小學空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，獲環保署於2021年12月27日來函確定核定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2022年3月1日起正式實施後，禁止出廠滿5年燃油機車於管制時段內進出該空品維護區，公誠國民小學四周包含「明德北路二段、長春路、北平路部分路段及校園西側圍牆區」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

全國第一個校園「斗六市公誠國民小學空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，獲環保署於2021年12月27日來函確定核定。縣政府並於2021年12月30日正式公告，自2022年3月1日起正式實施後，禁止出廠滿5年燃油機車於管制時段內進出該空品維護區，公誠國民小學四周包含「明德北路二段、長春路、北平路部分路段及校園西側圍牆區」。

如有違反規定者，將依空氣污染防制法裁處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰，正式公告後至2022年2月底前為宣導改善期，3月1日起開始進行稽查取締，呼籲學生家長或一般民眾趕快檢視是否已完成機車定檢。雲林縣環保局呼籲民眾務必依規定完成機車排氣定期檢驗，以免受罰。

▲全國第一個校園「斗六市公誠國民小學空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，獲環保署於2021年12月27日來函確定核定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2022年3月1日起正式實施後，禁止出廠滿5年燃油機車於管制時段內進出該空品維護區，公誠國民小學四周包含「明德北路二段、長春路、北平路部分路段及校園西側圍牆區」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局已於空維區內設置固定式車牌辨識、空品微感器、宣導告示牌與標示，並印製宣導摺頁發放，有關公誠國小空維區相關管制規定與宣導訊息，可至「雲林縣機車定檢與污染管制資訊網」進行查看。

▲全國第一個校園「斗六市公誠國民小學空氣品質維護區」實施移動污染源管制措施，獲環保署於2021年12月27日來函確定核定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公誠國民小學空氣品質維護區實施移動污染源管制措施，環保署於2021年12月27日來函確定核定，縣政府已於2021年12月30日正式公告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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