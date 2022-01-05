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金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林縣擁有豐厚的宗教文化底蘊，北港武德宮-財神開基祖廟是相當知名求財廟宇，近十多年來積極透過文創、科技的方式推廣傳統信仰。今（5）日推出最新版的「天庫造型一卡通」，自2016年起總計票證發行數量已突破八萬，居一卡通全台合作廟宇之冠，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。

▲北港武德宮-財神開基祖廟今日推出最新版的「天庫造型一卡通」，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港武德宮與一卡通票證公司合作，於今日首次合作發「立體」一卡通，以獲金氏世界紀錄正式認證之世界最大金爐「天庫」為造型，等比例縮小後PVC材質所製。（圖／記者蔡佩旻攝）

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北港武德宮與一卡通票證公司合作，於今日首次合作發「立體」一卡通，以獲金氏世界紀錄正式認證之世界最大金爐「天庫」為造型，等比例縮小後PVC材質所製。發表會特別邀請一卡通票證公司董事長李懷仁出席，祝福民眾的多元行動支付工具直通天界的央行「天庫」，日常財福滿庫。

▲北港武德宮-財神開基祖廟今日推出最新版的「天庫造型一卡通」，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港武德宮-財神開基祖廟今日推出最新版的「天庫造型一卡通」，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。（圖／記者蔡佩旻攝）

一卡通票證公司董事長李懷仁表示，一卡通很榮幸能再度跟武德宮合作，能夠發行對武德宮來說非常有代表性的「天庫」立體造型票證，一卡通過去與武德宮合作可說非常緊密，也感謝武德宮大力發行逾8萬張紀錄，除了天庫立體造型特殊之外，更包含武德宮財神開基祖廟財庫的意涵，農曆年節將至，信眾前往武德宮參拜別忘了將財庫帶回去。

北港武德宮主委林安樂表示，首次發行立體「天庫造型」一卡通，意義非凡，尤其在這新年頭舊年尾，迎接虎年最重要的文創商品，希望大家帶回去求才得財求利得利。武德宮的天庫象徵豐收、財富，秉持讓宗教走入生活的核心精神，今年武德宮首次合作發行立體的「天庫造型一卡通」，首發限量5000個，祝福民眾的生活添財添福。

▲北港武德宮-財神開基祖廟今日推出最新版的「天庫造型一卡通」，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港武德宮向金氏世界紀錄申請「世界最大金爐」認證，測得「天庫」金爐主體高度是10.083公尺，已高於金氏世界紀錄事前規定的十公尺標準獲頒認證書。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港武德宮說明，北港武德宮的金爐曾獲金氏世界紀錄，是全世界最大的金爐，因主神掌管天下財之故，故又稱為天庫，意為天界的總庫。天庫是以早期農村的糧倉「穀亭畚」為造型興建，寓有豐收之意。

武德宮將無形的信仰與有形的電子支付做結合，首度發行立體的「天庫造型一卡通」，整體以天庫的意象進行設計，精緻小巧，無須充電即可使用，可當作鑰匙圈掛在包包等地方，方便攜帶，「天庫造型一卡通」結緣價500元，自1月5日下午三點起於北港武德宮紀念品部與官網販售。

▲北港武德宮-財神開基祖廟今日推出最新版的「天庫造型一卡通」，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣擁有豐厚的宗教文化底蘊，北港武德宮-財神開基祖廟是相當知名求財廟宇，近十多年來積極透過文創、科技的方式推廣傳統信仰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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