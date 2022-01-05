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雲林驚傳2月大男嬰被棄育幼院門口　單薄衣物遮身冷風中哭斷腸

▲雲林斗南鎮一家育幼院昨日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林大埤鄉一家育幼院昨日遭發現一名約2個月大的男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林大埤鄉一家育幼院昨（4）日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護；雲林縣社會處今天安排男嬰到醫院健康檢查，初步並無外傷或受虐情況，警方積極追查男嬰身分及家人，呼籲男嬰家人出面。

▲雲林斗南鎮一家育幼院昨日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林大埤鄉一家育幼院昨日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，昨日傍晚約5點多大埤鄉某育幼院照護員接送院童回院時，突然聽到大門旁傳來嬰兒哭聲，驚嚇之餘趕緊循聲搜索，找到1名僅穿著單薄衣服男嬰，放置在毛毯上，小男嬰在冷風中哭泣，照護員趕緊把男嬰抱回院內安置，並立即向警方與社會處通報。

▲雲林斗南鎮一家育幼院昨日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府社會處昨天已經先安置嬰兒，除安排健康檢查，並積極尋找男嬰家人，也希望男嬰家人能夠出面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警方指出，男嬰齡約2個月大，初步檢視沒有外傷或受虐情況，發現男嬰現場並無任何嬰兒身分證明或私人物品，目前正積極過濾育幼院周邊監視器，並訪查醫院，希望找到男嬰身分及其家人。

雲林縣政府社會處昨天已經先安置嬰兒，除安排健康檢查，並積極尋找男嬰家人，也希望男嬰家人能夠出面，有任何困難縣府會積極協助解決。

▲雲林斗南鎮一家育幼院昨日遭發現一名疑2個月男嬰遭棄置，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，育幼院照護員將男嬰帶進育幼院保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林約2個月大男嬰遭棄置大埤鄉某育幼院，在冷風中大哭遭人發現，身上僅有單薄衣物放在毛毯上，男嬰皮膚白皙長相可愛，健康未受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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