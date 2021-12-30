　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

因應跨劍湖山年煙火　雲林出動150名警力交管維安

▲▼劍湖山世界2022跨年煙火秀。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界遊樂園2022跨年煙火秀，預估將吸引上萬名民眾於園內及臨近道路觀賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界遊樂園為迎接2022年，規劃施放488秒跨年煙火秀，屆時預估將吸引上萬名民眾於園內及臨近道路觀賞，為防止人潮聚集衍生交通及治安問題，雲林縣警察局規劃近150名警力針對劍湖山遊樂園周邊重要道路實施交通疏導、管制及防竊工作。

雲林縣警局交通隊指出，自2021年12月31日上午6時起至2022年1月1日凌晨3時止，將加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及驅離違規停車、攤販等，以確保跨年時段往返劍湖山之道路交通順暢。 劍湖山遊樂園區內預計可容納自小客車2500輛、機車2000部，當園區內車位與周邊道路停滿後，警方將適度疏導自小客車、大型車改道至其他路段停車，避免造成道路壅塞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，縣府已公告以下路段禁止臨時停車，警方亦將加強取締及勸離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，縣府已公告以下路段禁止臨時停車，警方亦將加強取締及勸離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局交通隊說明，跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，影響其他用路人權益，縣府已公告以下路段禁止臨時停車，警方亦將加強取締及勸離。
(1) 雲199線：雲199線與光華路口至國道3號涵洞雙向禁止停車。
(2) 雲212線(光昌路)：光昌路、光華路口至光昌路、雲199線路口上山路段禁止停車；光昌路、雲199線路口至劍湖山收票口處雙向禁止停車。
(3) 雲210線(光華路)：光昌路、光華路口至光華路、雲199線路口雙向禁止停車。
(4) 永光外環道(光興路)：上山路段禁止停車。
(5) 慈光寺產業道路：雲210線至雲212線間全線雙向禁止停車

雲林縣警局表示，有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等，將加強派遣警力於台78線上勸導、驅離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免發生交通事故。並提醒民眾，當日欲前往劍湖山世界遊樂園跨年或住宿的遊客，請提早於下午時段入場；夜間欲前往劍湖山地區觀賞劍湖山跨年煙火的旅客如周邊停車處所已滿，可改前往華山地區或於台3線及古坑鄉中山路段觀賞，以節省路程時間。

▲跨年期間為避免違規停車造成道路壅塞，縣府已公告以下路段禁止臨時停車，警方亦將加強取締及勸離。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲提醒民眾，當日欲前往劍湖山世界遊樂園跨年或住宿的遊客，請提早於下午時段入場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►迎接2022劍湖山世界最美煙火　元旦雙加碼當日壽星只要1元

►驚艷！劍湖山世界跨年煙火　摩天輪浮空煙火秀模擬畫面曝光

►後疫情國旅爆發　劍湖山世界跨年煙火連動周邊旅宿住房率飆高

►全台唯一摩天輪浮空煙火在這！樂園跨年5大亮點揭曉　每人299元爽玩

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
一件內搭打敗跨年寒流　UNIQLO靠「發熱經濟」撐起品牌力
快訊／行動電源放背包突起火！　普悠瑪靠站急停
快訊／碩士情侶載屍畫面曝！　爸爸遺體掛機車前座
快訊／上市公司總經理涉哄抬乾洗手價格　檢調搜索約談6人
「決定40個月年終的男人！」　她揭張榮發這1點做對了
加油趁早！　下週汽油估大漲價
安博盒子全面斷訊？經銷商高調公告「機房不在台灣」：正常觀看
脫序發言！　吳怡農忘詞看筆記、扯蔡英文襪子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

因應跨劍湖山年煙火　雲林出動150名警力交管維安

2022新北煙火全台最早！　長達13分14秒陪你浪漫跨年

教授連署控陽明交大人事亂象　教部二度發函要求釐清

聖誕節被甩...女友嫌「禮物太寒酸」　他無奈：送蒂芬妮欸

學生BNT第2劑「通報43起嚴重不良事件」！9女34男症狀曝光

安博盒子全面斷訊？經銷商高調公告「機房不在台灣」：正常觀看

明天跨年3招開運「一路旺到2023年」！想脫單…只要帶一張黃紙

「空總」功能擴充？李永得舉例英國電視台　收視不好叫「前衛」

LIVE／規模5.4地震最大震度3級「台北搖很久」　氣象局最新說明

花蓮外海地震！氣象局估：2-3天內可能有「規模4以上餘震」

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

因應跨劍湖山年煙火　雲林出動150名警力交管維安

2022新北煙火全台最早！　長達13分14秒陪你浪漫跨年

教授連署控陽明交大人事亂象　教部二度發函要求釐清

聖誕節被甩...女友嫌「禮物太寒酸」　他無奈：送蒂芬妮欸

學生BNT第2劑「通報43起嚴重不良事件」！9女34男症狀曝光

安博盒子全面斷訊？經銷商高調公告「機房不在台灣」：正常觀看

明天跨年3招開運「一路旺到2023年」！想脫單…只要帶一張黃紙

「空總」功能擴充？李永得舉例英國電視台　收視不好叫「前衛」

LIVE／規模5.4地震最大震度3級「台北搖很久」　氣象局最新說明

花蓮外海地震！氣象局估：2-3天內可能有「規模4以上餘震」

《華燈初上》媽媽桑戲裡戲外都糾纏　林心如、楊謹華撞16萬大衣

結合科技食農教育「東明自造教育及科技中心」座落東明國中揭牌

全國2千隻比特犬！農委會出招防棄養潮　預告未來養寵物要報戶口

擴散12地！泰國驚爆Omicron超級傳播　夫妻酒吧狂歡248人染疫

清潔工偷摸大貓「手臂遭恐怖嗜咬」　瀕危馬來亞虎被當場擊斃！

跨年沒電子圍籬抓自主管理「逃兵」　柯文哲嘆：還是要訴諸國民道德

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

新北家長志工教育成長協會赴政院陳情　「速修菸防法、蘇揆勿跳票」

獨／台北最好吃披薩！22年義式餐廳「闊喜窩小館」1／8結束營業

柯文哲嘆：跟陳其邁命運不同　清唱《堅持》「有人出生就好命」

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

婆婆亂拆包裹…驚見「媳婦情趣內衣」辱罵太放蕩

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「嘉義藍貓」還沒找到　飼主現身曝刪文原因

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

「嘉義藍貓」根本沒走失？　網友爆真相！

酒後找代駕　瘋狂司機飆時速161

哪些工作年薪不到50萬？網淚指1行業

快訊／14:47地震　台北有感搖晃

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

再爆群聚？　北市檢疫旅館3人確診「關連調查中」

更多熱門

相關新聞

停辦北市跨年晚會？柯文哲：照常舉辦

停辦北市跨年晚會？柯文哲：照常舉辦

台北市2022跨年晚會將於12月31日登場，並於下午3時開放民眾進場，此次與去年相同，執行進出口管制，須佩戴口罩、量體溫、完成實聯制等防疫作為，禁止居家檢疫、居家隔離和自主健康管理者參加。被問到何種情況會停辦？台北市長柯文哲表示，如果爆發社區感染就會停，但因為目前沒有足夠證據，所以仍照常舉辦。

北市1月3日重啟疫苗系統

北市1月3日重啟疫苗系統

快訊／北市跨年晚會明登場　柯文哲：內心比去年還忐忑不安

快訊／北市跨年晚會明登場　柯文哲：內心比去年還忐忑不安

嘉縣警跨年高強度執法嚴抓酒駕

嘉縣警跨年高強度執法嚴抓酒駕

關鍵字：

跨年劍湖山世界雲林交通管制雲林縣警局交通隊古坑鄉

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

浩角翔起成軍17年狂傳不合！

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

長榮海狂發40個月　網曝：領這年終剛好而已

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面