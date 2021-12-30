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快訊／防疫旅館爆確診　 柯文哲曝但書：明天跨年晚會目前仍照辦

記者袁茵／台北報導

台北市2022跨年晚會將於12月31日登場，並於下午3時開放民眾進場，此次與去年相同，執行進出口管制，須佩戴口罩、量體溫、完成實聯制等防疫作為，禁止居家檢疫、居家隔離和自主健康管理者參加。被問到何種情況會停辦？台北市長柯文哲表示，如果爆發社區感染就會停，但因為目前沒有足夠證據，所以仍照常舉辦。

面對跨年晚會即將到來，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市衛生局專委歐佳齡、台北市觀傳局主秘蕭君杰30日下午3時30分舉辦防疫記者會，並對跨年晚會防疫準備、北市疫苗預約系統進行說明。

柯文哲指出，目前全台沒有說要停止跨年，但記得去年這個時間，當時全台只有台北市要辦跨年晚會，從數據上來看，「反而覺得當時沒問題，反倒是今天，我內心比較有點忐忑不安。」去年比較有把握，因為當時只有台北市辦，所有資源都在台北市跨年晚會，但是今年是全台灣都在辦，導致防疫資源被稀釋。

被問到由於去年是「全台唯一辦跨年晚會」，今年會不會逆風成為「全台唯一不辦」的縣市？何種情況下會停辦跨年晚會？柯文哲回應，去年全台只有台北市辦，今年全台都在辦，關於何時要停辦，如果有新資料顯示爆發社區感染，那就會停辦跨年晚會。

柯文哲認為，雖然有防疫旅館內感染，但因為都被發現、圈起來，所以目前為止沒有證據可顯示社區感染，所以仍照常舉辦，不過仍會秉持科學假態度，有問題就馬上反映、隨時改變。

▼柯文哲出席北市府防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲出席北市府防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

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