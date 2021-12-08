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驚艷！劍湖山世界跨年煙火　摩天輪浮空煙火秀模擬畫面曝光

▲｢飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀｣，8分8秒的煙火秀結合無人機燈光展演、特製研發浮空煙火打造高科技共演。（圖／劍湖山世界提供）

▲｢飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀｣，8分8秒的煙火秀結合無人機燈光展演、特製研發浮空煙火打造高科技共演。（圖／劍湖山世界提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界跨年煙火今年已秀邁入第15年，每年園內園外均吸引上萬人觀賞，今年迎接2022打造全球雙唯一「摩天輪浮空煙火秀」，摩天輪結合無人機打造煙火秀，其中由數百台無人機結合燈光的「浮空煙火秀」，搭配摩天輪煙火秀8分8的絢爛演出。

劍湖山世界今（8）日發表跨年煙火樣式及模擬，以五大亮點推出2022年劍湖山世界｢飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀｣，除8分8秒的煙火秀結合無人機燈光展演、特製研發浮空煙火打造高科技共演，還有「甜美與實力派樂團」由多位創作型新生代歌手等輪番上陣，帶領民眾共同迎接嶄新2022。

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▲｢飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀｣，8分8秒的煙火秀結合無人機燈光展演、特製研發浮空煙火打造高科技共演。（圖／劍湖山世界提供）

▲利用電腦精準控時系統使摩天輪發射煙火時猶如花朵綻放。(電腦模擬畫面)。（圖／劍湖山世界提供）

「全球唯一摩天輪主體煙火秀」由百分百台灣製造的無人機燈光秀揭開煙火秀序幕，並運用最新技術推出全台第一次「浮空煙火」，綻放時宛如花朵盛開，又如繁星灑落，摩天輪主體煙火射程更遠、花樣更多，除了利用電腦精準控時系統使摩天輪發射煙火時猶如花朵綻放，更首度加入變色煙火，也有蝴蝶與蜻蜓造型煙火帶領觀眾回歸大自然。

「甜美與實力派樂團」由DJ Double P以強力節奏開場，在曾甜和羅世棠主持下帶領金曲樂團麋先生、攻蛋天團宇宙人、創作歌手魏嘉瑩、新生代樂團鹿洐人、帶磁性獨特嗓音的超甜美女聲琳誼及王彙筑、LEE、黃霆睿、黃奕儒等多位創作型新生代歌手等輪番上陣，帶領民眾共同迎接嶄新2022。

▲｢飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀｣，8分8秒的煙火秀結合無人機燈光展演、特製研發浮空煙火打造高科技共演。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界跨年，園內獨家觀賞無人機飛躍燈光秀與摩天輪煙火。（圖／劍湖山世界提供）

「幸福無人機燈光秀」，於2022年的1月1日元旦下午六點半，於幸福摩天輪旁，加碼一場幸福無人機燈光表演。

劍湖山世界補充說明，12月31日全台唯一從早high到晚的遊樂園「星光遊樂園」，園內遊樂設施開放至晚間10點，現場票價優惠，白天入園599元，午後1點399元，晚上8點299元。12月1日起在劍湖山FancyGo網路商城，「雙人VIP套票」，2人同行只要2798元，含2021年12月31日門票兩張、獨家VIP跨年煙火觀賞區、精美福袋、餐券等，限量25組。

「早鳥雙人套票」，雙人同行只要798元等超值方案，更多樂園與劍湖山渡假大飯店的優惠內容，陸續公告於劍湖山世界官網-劍湖山世界主題樂園 (janfusun.com.tw)。
亮點五「幸福無人機燈光秀」，於2022年的元旦，下午六點半，於幸福摩天輪旁，加碼一場幸福無人機燈光表演，與您共同迎接嶄新的一年。

▲｢飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀｣，8分8秒的煙火秀結合無人機燈光展演、特製研發浮空煙火打造高科技共演。（圖／劍湖山世界提供）

▲ 劍湖山世界以摩天輪煙火作為跨年的重頭戲。（圖／劍湖山世界提供）

►聽Podcast #我在案發現場


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