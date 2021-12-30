快訊／北市跨年晚會明登場　柯文哲：內心比去年還忐忑不安

記者袁茵／台北報導

台北市2022跨年晚會將於12月31日登場，並於下午3時開放民眾進場，此次與去年相同，執行進出口管制，須佩戴口罩、量體溫、完成實聯制等防疫作為，並且禁止居家檢疫、居家隔離和自主健康管理者參加，台北市長柯文哲30日召開防疫記者會，直言今年辦跨年晚會「內心較忐忑不安。」

面對跨年晚會即將到來，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市衛生局專委歐佳齡、台北市觀傳局主秘蕭君杰30日下午3時30分舉辦防疫記者會，並對跨年晚會防疫準備、北市疫苗預約系統進行說明。

柯文哲提及，從國際疫情監測來看，全球過去這2年疫情中總共有4個波鋒，包括去年北半球秋冬季感染上升、今年3月印度疫情、Delta病毒，以及最新的omicron變種病毒；台灣於今年5月爆發本土疫情至9月疫情趨緩，至今表面上看起來沒事，但從國外疫情來看，許多大城市的跨年活動都已經取消，例如倫敦、巴黎、羅馬、柏林等。

柯文哲指出，目前全台沒有說要停止跨年，但記得去年這個時間，當時全台只有台北市要辦跨年晚會，從數據上來看，「反而覺得當時沒問題，反倒是今天，我內心比較有點忐忑不安。」

柯文哲認為，去年比較有把握，因為當時只有台北市辦，所有資源都在台北市跨年晚會，但是今年是全台灣都在辦，導致防疫資源被稀釋。

▼柯文哲出席北市府防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）