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迎接2022劍湖山世界最美煙火　元旦雙加碼當日壽星只要1元

▲劍湖山世界遊樂園2022跨年重頭戲為無人機燈光秀與摩天輪煙火秀的高科技共演，為了呈現最璀璨的浮空煙火秀，今日已開始緊鑼密鼓的進行煙火裝設與舞台的搭建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山世界遊樂園2022跨年重頭戲為無人機燈光秀與摩天輪煙火秀的高科技共演，為了呈現最璀璨的浮空煙火秀，今日已開始緊鑼密鼓的進行煙火裝設與舞台的搭建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界主題樂園迎接2022跨年的重頭戲，「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」盛大登場，摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀璀璨演出，將帶給遊客最高級的視覺享受，一起迎向繽紛的2022年。此外，元旦雙加碼1月1日至2日兩天，當日壽星即可享有1元的狂歡價，元旦限定加碼無人機燈光秀，新的一年即驚喜不斷。

劍湖山世界經理張華紋表示，「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」即將到來，今年除了邀請宇宙人、麋先生、黃奕儒、琳誼等實力派樂團與新生代創作歌手熱情開唱以外，最大的重頭戲為無人機燈光秀與摩天輪煙火秀的高科技共演，為了呈現最璀璨的浮空煙火秀，今日已開始緊鑼密鼓的進行煙火裝設與舞台的搭建，一起期待今年最精彩的浮空煙火秀。
 
今年跨年煙火摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀猶如在夜空中綻放美麗的花朵，8分8秒的絢爛演出，保證值回票價，當天現場票價部分，白天暢玩價599元、午後1點入園399元、晚上8點後只要299元；提醒遊客欣賞表演、暢玩設施之餘，也要遵守防疫政策，在舞台活動區內禁止飲食(飲水除外)，用餐請至指定飲食區，提醒遊客欣賞精采摩天輪跨年煙火秀時，也別忘了遵守防疫規定。
 
張華紋說，在2022的元旦連假，劍湖山世界推出了各種好康優惠與活動，好康一，元月1日和元月2日，推出當日壽星，憑證購票即可享有1元的銅板狂歡價；好康二，元月星座也就是魔羯座與水瓶座，憑證購票即享350元；好康三，元旦限定，除了有精采的雲火火舞團之外，再加碼無人機燈光秀，在2022的第一天帶給遊客滿滿的驚喜。元旦現場票價全日599元；午後入園399元，元旦連假就來劍湖山世界直接暢玩一整天。
 

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