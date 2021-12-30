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嘉縣警跨年高強度執法嚴抓酒駕　駕駛超標同車乘客亦可罰

▲▼嘉縣警局跨年展開高強度執法，嚴懲酒駕!! 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼嘉縣警局跨年展開高強度執法，嚴懲酒駕!! 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期酒後駕車肇事案件層出不窮，引起社會輿論撻伐及民眾高度關注，經統計分析近年各月份酒駕肇事情形，以每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡之高峰期，因正值補冬時節、國定連假及春節等民俗節慶，民眾過節歡聚經常飲酒助興，遇有天候不佳影響路況及駕駛人酒後注意力下降等因素，就會導致酒駕肇事增加，為宣示「酒駕零容忍」之決心，並貫徹政府嚴懲酒駕政策，嘉義縣警察局即日起將透過強度執法作為，鄭重向「害人害己」的酒駕劣行宣戰。

▲▼嘉縣警局跨年展開高強度執法，嚴懲酒駕!! 。（圖／嘉義縣警局提供）

自2019年7月修法加重酒駕罰則至今2年有餘，全國酒駕肇事案件仍層出不窮，以今年為例，截至目前取締酒駕1029件，其中移送法辦達866人，但仍有發生酒駕致死6件6人，並造成296人受傷。有鑑於此，為澈底杜絕酒駕當事人與同行酒友消極僥倖的心態，警方將會持續落實執法，一旦發現駕駛人有酒味酒容，必定依法酒測，超標究辦，對於累犯及拒絕接受酒測者，絕對「判更重，罰到痛」，絕不寬貸。

▲▼嘉縣警局跨年展開高強度執法，嚴懲酒駕!! 。（圖／嘉義縣警局提供）

但許多民眾可能不知道，若車主明知汽機車駕駛人有酒駕情形，仍乘坐同行，車主則與酒駕者處1.5萬到12萬元相同罰鍰，並吊扣牌照3個月。此外更有同車乘客連坐處罰規定，只要汽機車駕駛人酒測超標，對於年滿18歲的同車乘客可罰600元至3000元罰鍰，但排除70歲以上、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。還有，5年內兩度酒駕的累犯，或肇事致人重傷死亡酒駕者，吊銷駕照後重新考照1年內，需自費在車輛加裝酒精鎖，上路前需未檢出酒測值才能發動駕駛。

警方再次提醒，冬令進補或餐敘飲宴，無論是飲用酒類，或者是食用含酒精成分之薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值超標均將受罰，應儘可能利用大眾運輸、指定駕駛、請人代駕或計程車代步最保險。

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