北市1月3日重啟疫苗系統　每週一、二開放預約！春節初一暫停5天接種

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心已全面開放民眾接種第3劑疫苗，須年滿18歲，且打完2劑疫苗隔5個月。台北市副市長蔡炳坤30日表示，北市於2022年1月3日重啟「疫苗預約系統」，提供民眾預約第一劑、第二劑和第三劑疫苗，並採「週週預約」制度，不過春節會暫時停止，讓醫事人員可以過年。

面對跨年晚會即將到來，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市衛生局專委歐佳齡、台北市觀傳局主秘蕭君杰30日下午3時30分舉辦防疫記者會，並對跨年晚會防疫準備、北市疫苗預約系統進行說明。

▲蔡炳坤出席北市府防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）

蔡炳坤表示，北市接種疫苗一向不區分是否為台北市民，都歡迎在台北市接種疫苗，因應第三劑追加劑成為必須，柯文哲也有下令「打好打滿打快」指令，所以北市將重新啟動「台北市預約系統」。

蔡炳坤指出，18歲以上民眾可預約在醫院、診所接種莫德納或BNT的第一劑、第二劑和第三劑追加劑，所有診所都是「同一個時間接種同一種疫苗」，不會同時有2種疫苗，且醫院診所都採「隔週輪流」方式提供服務；而AZ、高端疫苗則會在各大醫院開設特別門診、現場掛號，詳細時間都會在衛生局網頁做公告。

蔡炳坤強調，此次預約系統最大特色是「週期性預約」，也就是「週週可以預約」，市民只要記得「週一、週二是預約時間」，預約結束後隔週就可以接種，例如1月3日、1月4日這2天可以預約，那接種時間就可以選擇1月10日、11日、12日、13日或14日，變成例行每週預約，不用再記第幾期，簡單又好記。

至於春節部分，蔡炳坤說，春節期間2月1日（初一）、2日、3日、4日和5日暫停接種服務，讓醫事人員可以過年。