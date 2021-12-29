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美日韓防長擬1月會談！「台灣問題」恐讓美國壓迫南韓　加入包圍中國

▲▼美日韓3國防長擬於明年1月在夏威夷舉行會談，圖為美國防長奧斯汀、南韓防長徐旭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美日韓3國防長擬於明年1月在夏威夷舉行會談，圖為美國防長奧斯汀、南韓防長徐旭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日媒《NHK》昨（28）日引用消息人士的說法指出，美日韓3國國防部長將於明年1月中旬在美國夏威夷展開會談，屆時將談論如何推動北韓（朝鮮）無核化、應付北韓持續研發核武與彈道飛彈。分析指出，美國總統拜登就任以來便積極動員同盟國，對中國形成「包圍網」，此次會談不排除將包括台灣海峽議題。

日本防衛省相關人士透露，日本防衛大臣岸信夫、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、南韓國防部長徐旭研擬明年1月中旬前往美國夏威夷展開會談，不過會視新冠疫情是否因變種病毒Omicron升溫，來決定是面對面會談、亦或舉行線上視訊會議，一旦成行，將會是美日韓3國防部長繼2019年11月在泰國曼谷舉行東南亞國協（ASEAN）國防部長擴大會議後，時隔2年再度會晤。

南韓國防部發言人夫勝粲（부승찬）也證實，目前3國相關當局就此議題正在積極協調。

根據韓媒《韓國日報》，其實早從今年3月起，美國拜登政府便有意拉攏南韓加入「對中包圍網」，以同盟國的力量在東北亞等地區形成包圍中國的勢力，當時奧斯汀就曾在美韓外交、國防2+2會談時向徐旭當面表示，「在中國、北韓史無前例的威脅下，美韓同盟顯得比任何時期都還來得更重要」，袒露出對中國的強烈警戒心。

▲▼美韓兩國聯合聲明中提及台灣海峽問題。（圖／路透社）

▲美韓兩國聯合聲明中提及台灣海峽問題。（圖／路透社）

而在5月的美韓元首峰會中，南韓總統文在寅也表示，維護台灣海峽和平相當重要，「維護台灣海峽和平穩定」內容的字句也首度登上美韓兩國的聯合聲明中。另外，12月2日在南韓首爾召開的第53屆美韓國防安全保障協議會（SCM），奧斯汀也與徐旭在聯合聲明中指出，「重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。」

中國對於台灣海峽議題相當敏感，始終主張所謂的「一國兩制」，近來也持續透過外交手段，期盼能夠阻止南韓加入包括日本在內的「對中包圍網」；而南韓文在寅政府為拉攏中國在韓半島（朝鮮半島）、韓戰《終戰宣言》發聲、加上中國是南韓重要的貿易夥伴，因此在面臨美國的暗示時始終呈現消極態度，除了公開表態不會以外交手段抵制北京冬奧，先前更一度無故取消台灣行政院政務委員唐鳳的演講。

報導分析，1月中旬一旦美日韓3國防長會談成行，雖可能會談到南韓較有興趣的簽署終戰宣言、北韓核武問題等，但日本認為眼下若貿然簽署終戰宣言，時機還尚未成熟，因此南韓可能僅止於會中表態，而美國恐怕計畫藉該場合壓迫南韓加入對中包圍網。

而韓媒《京鄉新聞》則認為，一旦台灣海峽「有事時」，雖然駐韓美軍不會在第一時間內直接介入，但美日韓3國防長會談上若開始談論台灣問題，則如何佈署駐韓美軍、以及南韓將在台海戰事中扮演何種角色，可能會在未來備受矚目。

►NHK：美日韓3國防長將於明年1月在夏威夷會晤！談論北韓議題

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