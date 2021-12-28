NHK：美日韓3國防長將於明年1月在夏威夷會晤！談論北韓議題

▲美日韓3國防長擬於明年1月在夏威夷舉行會談，圖為美國防長奧斯汀、南韓防長徐旭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美、日、韓3國國防部長擬定明年1月在美國夏威夷舉行會談，將談及如何推動北韓（朝鮮）實施無核化、應對北韓違反聯合國安理會協議試射彈道飛彈等，目前相關行程依舊在協商當中。不過，若新冠疫情因變種病毒Omicron升溫，則不排除改為線上視訊會議。

根據日媒《NHK》今（28）日報導，日本防衛省相關人士透露，日、美、韓當局正在協商明年1月在夏威夷舉行三國防衛（國防）長官會談，由日本防衛大臣岸信夫、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、南韓國防部長徐旭出席，是繼2019年11月在泰國曼谷舉行東南亞國協（ASEAN）國防部長擴大會議後，3國國防部長時隔2年再度會晤。

報導指出，3國防長將著手討論如何應對北韓違反聯合國安理會決議試射彈道飛彈，以及如何推動北韓達成無核化；不過考量到新冠疫情變化多端，加上變種病毒Omicron來勢洶洶，美日韓3國防長會議可能將視疫情變化轉為線上舉辦，而預計明年1月7日在美國華府舉行的外長、防長「2+2會議」也不排除轉為線上舉行。

南韓《韓聯社》指出，南韓國防部長國防政策室長金萬基（김만기，音譯）、美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、日本防衛省防衛政策局長増田和夫曾於10月2日在電話會議中重申美、日、韓3國在國防合作的重要性；而12月2日在南韓首爾召開的第53屆美韓國防安全保障協議會（SCM）中，奧斯汀也與徐旭重申，美日韓3國在應對北韓推動研發核武、導彈的重要性。